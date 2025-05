Israel intensifica bombardeio em Gaza enquanto Trump visita o Golfo

Por Nidal al-Mughrabi

CAIRO (Reuters) - Ataques militares israelenses mataram pelo menos 70 palestinos em toda a Faixa de Gaza na quarta-feira, disseram autoridades de saúde locais, em uma intensificação do bombardeio no momento em que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, visita o Oriente Médio.

Médicos disseram que a maioria das vítimas, incluindo mulheres e crianças, foram mortas em uma série de ataques aéreos israelenses que tiveram como alvo casas na área de Jabalia, no norte de Gaza.

"Algumas vítimas ainda estão na estrada e sob os escombros, onde as equipes de resgate e de emergência civil não conseguem chegar", informou comunicado do Ministério da Saúde.

As Forças Armadas israelenses não fizeram comentários imediatos. Disseram que estavam tentando verificar os relatos.

De acordo com reportagens da imprensa israelense nesta quarta-feira, autoridades de segurança disseram que acreditavam que o líder militar do Hamas, Mohammad Sinwar, e outros oficiais de alto escalão foram mortos em um ataque na terça-feira ao que os militares israelenses descreveram como um bunker de comando e controle sob o Hospital Europeu na cidade de Khan Younis, no sul de Gaza.

Não houve confirmação por parte dos militares israelenses ou do Hamas. Nesta quarta-feira, testemunhas e médicos disseram que um ataque aéreo israelense atingiu uma escavadeira que se aproximava da região do ataque no Hospital Europeu, ferindo várias pessoas.

No final da terça-feira, a Jihad Islâmica, um grupo militante apoiado pelo Irã e aliado ao Hamas, disparou foguetes de Gaza em direção a Israel. Pouco antes dos ataques de retaliação israelenses, os militares de Israel emitiram ordens de retirada para os moradores na área de Jabalia e nas proximidades de Beit Lahiya.

VISITA DE TRUMP

Os palestinos esperam que a visita de Trump a Arábia Saudita, Catar e Emirados Árabes Unidos exerça pressão para a redução da violência. Na segunda-feira, o Hamas libertou Edan Alexander, o último refém norte-americano vivo conhecido que estava em seu poder.

Trump disse em Riad na terça-feira que mais reféns seguiriam Alexander e que o povo de Gaza merecia um futuro melhor. Ele não visitará Israel durante sua viagem ao Oriente Médio.

Os esforços de cessar-fogo fracassaram, com o Hamas e Israel trocando culpas. O Hamas conversou com os Estados Unidos e com mediadores de Egito e Catar para conseguir a libertação de Alexander, e Israel enviou uma equipe a Doha para iniciar uma nova rodada de negociações.

Na terça-feira, os enviados especiais de Trump, Steve Witkoff e Adam Boehler, reuniram-se com as famílias dos reféns em Tel Aviv e disseram que agora viam uma chance maior de um acordo para a libertação dos reféns após o acordo sobre Alexander.