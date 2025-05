Irã rejeita caracterização negativa de Trump sobre seu papel regional

DUBAI (Reuters) - O ministro das Relações Exteriores do Irã chamou de "enganosa" nesta quarta-feira a caracterização de seu país pelo presidente dos EUA, Donald Trump, como a "força mais destrutiva" no Oriente Médio, dias depois de uma quarta rodada de negociações nucleares entre Irã e EUA.

Abbas Araqchi também confirmou reportagem da Reuters de que o vice-ministro das Relações Exteriores do Irã se reunirá em Istambul com diplomatas britânicos, franceses e alemães na sexta-feira para consultar sobre os parâmetros de um possível novo acordo nuclear que está sendo negociado entre Teerã e Washington.

O ministro das Relações Exteriores do Irã disse que a quarta rodada de negociações entre Irã e EUA, realizada em 11 de maio, foi "difícil", pois se concentrou na questão controversa do enriquecimento de urânio, acrescentando que espera que o lado norte-americano apresente "posições mais realistas" depois de obter uma melhor compreensão das posições fundamentais do Irã.

Uma quinta rodada de negociações deve ser anunciada pelo Ministério das Relações Exteriores de Omã, que tem atuado como mediador desde o início das negociações em abril.

Na primeira etapa de sua visita ao Golfo, em Riad, Trump traçou um forte contraste entre o que ele chamou de "visão construtiva" da Arábia Saudita e "colapso e sofrimento" que ele disse terem sido causados pelos líderes iranianos.

Washington há muito tempo acusa Teerã de "atividade maligna e desestabilizadora" na região, incluindo o apoio a grupos armados não estatais, como os Houthis do Iêmen, que fazem parte do "Eixo de Resistência" apoiado pelo Irã contra Israel e a influência dos EUA na região.

"Infelizmente, essa é uma visão muito enganosa. A nação iraniana busca as mesmas aspirações de progresso e prosperidade que outros países da região. Foram os EUA, com suas sanções e ameaças, que bloquearam o caminho do Irã para o progresso", disse Araqchi.

"Trump faz vista grossa para os crimes de Israel e quer apresentar o Irã como uma ameaça para a região", afirmou ele.

O principal diplomata do Irã explicou que sua recente viagem à Arábia Saudita e ao Catar estava relacionada às negociações nucleares entre Irã e EUA, dizendo que Teerã mantém seus vizinhos informados e busca um entendimento regional em relação a um possível acordo com os EUA.

"Estamos muito interessados em ter um entendimento regional sobre essas negociações e a um possível acordo que levará a uma maior segurança e a um melhor entendimento regional sem a interferência de qualquer país estrangeiro", disse ele.

(Reportagem da Redação de Dubai)