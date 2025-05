INSS diz que 474 mil pessoas não reconheceram descontos em folha

BRASÍLIA (Reuters) - O presidente do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), Gilberto Waller, disse nesta quarta-feira que 473,9 mil pessoas não reconheceram descontos associativos feitos em suas folhas de pagamento.

"Até as 16h00 de hoje, 480.660 pedidos foram feitos", disse Waller em coletiva de imprensa, se referindo aos acessos ao sistema do órgão até as 16h00 (de Brasília) desta quarta-feira. "Desses 480.660, 473.940 pessoas, ou seja 98,6%, informaram não reconhecer o vínculo, não reconhecer o desconto."

Do total de acessos, apenas 6.720 pessoas, ou 1,4%, reconheceram os descontos nas folhas de pagamento. Waller também apontou que foram identificadas irregularidades em 41 entidades até o momento.

Os números foram divulgados depois que uma ação conjunta da Polícia Federal e da Controladoria-Geral da União apontou um esquema bilionário de descontos indevidos a aposentados e pensionistas, envolvendo diferentes entidades.

Segundo Waller, o INSS ainda precisa resolver questões técnicas para encontrar o montante total a ser devolvido, mas a ideia inicial do órgão é que as entidades que fizeram os descontos custeiem o ressarcimento.

"Quando ele simplesmente não reconhece o vínculo, o INSS intima automaticamente a instituição para que, em 15 dias úteis, junte a comprovação da regularidade daquele desconto ou realize o pagamento do valor devido corrigido, em que o INSS informa a GRU (Guia de Recolhimento da União) já com a correção do IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo)", afirmou Waller sobre o processo de pagamento.

O presidente do órgão destacou ainda que não há um prazo final para dar entrada no pedido de ressarcimento. Segundo ele, os usuários podem acessar o sistema do INSS com calma. "Isso não tem prazo para terminar. Todos serão ressarcidos."

(Por Victor Borges)