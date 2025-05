INSS tem interesses privados e precisa passar por mudanças, diz professor

O sistema de INSS, já capturado por interesses privados no Brasil, precisa passar por mudanças para resolver seus problemas de corrupção, apontou Lauro Gonzalez, professor de economia da FGV, em entrevista ao Poder e Mercado.

Com certeza, mexer no sistema é necessário. O que fazer, exatamente, é muito complexo. Então, eu respondo dizendo que sim, é necessário haver mudanças.

Me parece que o INSS está, em grande medida, capturado por interesses privados, em detrimento dos interesses públicos. Isso é evidente. Não é de agora, diga-se de passagem, inclusive na questão do consignado. Isso já é um problema antigo, e é preciso, sim, mudar.

Um esquema de fraude no INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) retirava dinheiro da conta de aposentados e pensionistas mensalmente sem o seu consentimento ou conhecimento, apontou uma investigação da Polícia Federal e da CGU (Controladoria-Geral da União).

Com o auxílio de servidores do INSS, sindicatos e associações faziam descontos indevidos em aposentadorias e pensões. Para liberar a retirada do dinheiro da conta, os membros do esquema cadastravam aposentados e pensionistas nestas organizações sem o seu consentimento, a partir até mesmo da falsificação de assinaturas.



Os descontos nos benefícios eram feitos diretamente da folha de pagamentos. Ou seja, a não ser que o aposentado ou pensionista soubesse acessar a plataforma Meu INSS, o fizesse com regularidade e procurasse compreender que retiradas eram aquelas, ele não perceberia que o dinheiro estava sendo tirado indevidamente.

Para o economista Lauro Gonzalez, todo esse processo ainda será bastante complexo no país.



Eu estava vendo as notícias, toda essa notificação das pessoas que vão receber a devolução, a seleção dessas pessoas que vão receber, que têm direito às devoluções. Isso também é complexo.

Sempre que a gente fala de grandes números, a gente está falando de uma política pública, de órgãos públicos, o desenho das políticas é uma coisa, tirar as políticas do papel e implementar é outra.

Os detalhes das mudanças, e sobretudo, não só o desenho das mudanças, mas a implementação delas é bastante complexa. A gente vê isso diariamente nas políticas públicas. É assim com outros programas. E essa é uma questão que a gente vai ter que enfrentar.

