Incerteza paira sobre negociações de paz entre Ucrânia e Rússia em meio a silêncio de Moscou

Por Dmitry Antonov e Andrew Osborn

MOSCOU (Reuters) - A incerteza pairava sobre o que podem ser as primeiras negociações de paz diretas entre Moscou e Kiev em anos, depois que o Kremlin não revelou nesta quarta-feira quem representará a Rússia nas discussões, e a Ucrânia exigiu clareza antes de decidir sobre suas próprias ações.

O presidente dos EUA, Donald Trump, que disse que pode participar se as circunstâncias forem propícias, indicou que não sabe se o presidente russo, Vladimir Putin, comparecerá ao encontro de quinta-feira em Istambul, o que o presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, desafiou o líder do Kremlin a fazer.

"Não sei se ele (Putin) estará lá se eu não estiver. Nós vamos descobrir", disse Trump a repórteres enquanto viajava a bordo do Força Aérea Um a caminho do Catar.

Trump, que está cada vez mais frustrado tanto com a Rússia quanto com a Ucrânia ao tentar pressioná-los a chegar a um acordo de paz, disse que está "sempre considerando" sanções secundárias contra Moscou se achar que o país está bloqueando o processo.

Autoridades dos EUA têm falado sobre possíveis sanções financeiras, bem como possíveis sanções secundárias aos compradores de petróleo russo.

Trump quer um cessar-fogo de 30 dias na guerra, o que Zelenskiy apoia. Putin disse que primeiro deseja iniciar conversas nas quais os detalhes desse cessar-fogo possam ser discutidos.

Putin propôs, no domingo, negociações diretas com a Ucrânia em Istambul, na quinta-feira, "sem quaisquer pré-condições", estabelecendo o que serão as primeiras conversas desse tipo entre as partes em três anos.

Mas Putin não disse quem estará presente do lado de Moscou e seu porta-voz - que disse que as negociações estão definitivamente em andamento - disse a repórteres nesta quarta-feira que ainda não pode revelar quem estará representando a Rússia, pois está aguardando instruções do chefe do Kremlin.

"A delegação russa estará esperando pela delegação ucraniana em Istambul em 15 de maio", disse ele.

Zelenskiy disse que participará das negociações com a Rússia somente se Putin também estiver presente.

Uma fonte diplomática ucraniana disse à Reuters nesta quarta-feira que a liderança da Ucrânia decidirá sobre seus próximos passos para as negociações de paz na Turquia quando houver clareza sobre a participação de Putin.

"Tudo dependerá do fato de Putin ter medo de ir a Istambul ou não. Com base em sua resposta, a liderança ucraniana decidirá sobre os próximos passos", disse a fonte,

Se Putin participar, será a primeira reunião entre os líderes dos dois países desde dezembro de 2019. As conversas diretas entre negociadores da Ucrânia e da Rússia ocorreram pela última vez em Istambul em março de 2022, um mês depois que Putin enviou dezenas de milhares de tropas para a Ucrânia.

Relatos não confirmados da mídia russa e norte-americana disseram que o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, e Yuri Ushakov, assessor de política externa de Putin, estarão em Istambul e prontos para se encontrar com seus pares ucranianos.

Trump disse que enviará o secretário de Estado, Marco Rubio, e os enviados Steve Witkoff e Keith Kellogg para as negociações, além de se oferecer para participar pessoalmente.