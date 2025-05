Ibovespa opera indefinido após recorde na véspera

O Ibovespa abriu o pregão desta quarta-feira, 14, próximo da estabilidade, em meio a sinais divergentes das commodities e da indefinição dos índices de ações internacionais. Em Nova York as bolsas sobem sutilmente e na Europa a maioria cede.

O principal indicador dá sinais de cansaço após ter alcançado ontem nível inédito no intradia e no fechamento da sessão. Na máxima desta terça-feira, o Índice Bovespa subiu para os 139.418,97 pontos, mas arrefeceu no fechamento para os 138.963,11 pontos, com alta de 1,76%.

"Dá uma pausa após os dois últimos pregões bem acelerado. Hoje não tem muito trigger gatilho", diz Pedro Moreira sócio da One Investimentos. Conforme ele, o avanço do indicador refletiu melhora na conjuntura geopolítica após o acordo comercial entre EUA e China, além de bons resultados de empresas brasileiras na temporada de balanços do primeiro trimestre. "Isso tudo ajudou", diz Moreira, da One.

Além disso ajudaram o Ibovespa fatores como perspectivas de cortes de juros nos Estados Unidos e de proximidade do fim de ciclo de elevação da taxa Selic, na esteira ontem da alta menor do CPI, índice de preços ao consumidor dos EUA, e da ata do Comitê de Política Monetária (Copom), respectivamente.

"Acredito que o tom otimista do Ibovespa deve continuar nos próximos dias, ainda mais com Trump mais flexível e com o pico dos juros aqui no Brasil", estima Alison Correia, analista de investimentos e cofundador da Dom Investimentos, ao referir-se ao presidente dos EUA, Donald Trump.

Entre as poucas divulgações de indicadores hoje, o volume de serviços prestados, que subiu 0,3%, ficou abaixo da mediana das expectativas, de alta de 0,4%. O dólar e os juros operam perto da estabilidade. No exterior, após cair em torno de 1,00%, o petróleo diminuiu a queda para a fiaxa de 0,30%. As ações da Petrobrás caiam entre 0,16% (PN) e 0,29% (ON), às 11h12.

Já o minério de ferro fechou com alta de 2,43% em Dalian. Vale subia 0,05%. CSN On tinha a maior avanço do setor de metais, com 2,55%, mas CSN Mineração (-0,70%) e Usiminas PNA (-0,36%) cediam.

A safra de balanços concentra as atenções, como os já informados, caso de JBS, e outros que sairão após o fechamento da B3: Allos, Americanas, Eletrobras, Eneva e Equatorial Energia. JBS caía 5,48%, apesar do salto em seu lucro líquido no primeiro trimestre de 2025.

Às 11h15, o Ibovespa caía 0,01%, aos 138.947,25 pontos, mais perto da mínima (138.698,04 pontos; queda de 0,19%) do que da máxima (139.361,58 pontos, quando subiu 0,29%).