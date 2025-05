Grana Sem Drama: Cinco hábitos que te impedem de sair do sufoco financeiro

Se, todo mês, você passa por uma luta para pagar as contas, e o salário fica no limite dos gastos - com pouco ou nenhum dinheiro sobrando para guardar e investir -, então está na hora de rever os seus hábitos.

Em muitos casos, o sufoco financeiro é resultado de uma bola de neve de condutas desregradas, que não te fazem perceber o valor exato dos seus gastos.

Pollyana Félix, empresária e especialista em comunicação, explica que esses costumes financeiros "drenam a sua energia, a sua autonomia, e, principalmente, o seu dinheiro".

Por isso, a sua saúde financeira só melhora de verdade após uma análise crítica dos valores que você recebe, dos gastos essenciais, e, principalmente, tendo em mãos um bom planejamento financeiro.

Pollyana, que também é colunista de finanças pessoais do UOL, listou cinco práticas que podem estar te impedindo de sair do vermelho financeiro, e como fazer para resolver cada um deles. Assista ao vídeo e confira!

*Grana Sem Drama é uma parceria semanal entre UOL e Pollyana Félix sobre planejamento e liberdade financeira.