Governador da Califórnia propõe reduzir benefícios médicos para imigrantes sem documentos

O governador da Califórnia, Gavin Newsom, propôs nesta quarta-feira (14) eliminar a cobertura médica gratuita para imigrantes indocumentados como forma de equilibrar o déficit orçamentário do estado.

Apesar do clima anti-imigração que levou Donald Trump à presidência dos Estados Unidos, o governador democrata ? defensor do acesso universal à saúde ? apresentou a proposta como uma medida de natureza econômica, diante de um rombo orçamentário de 12 bilhões de dólares(R$ 67,3 bilhões), e não como uma mudança em sua visão política.

Em entrevista coletiva, Newsom sugeriu congelar novas admissões ao programa conhecido como Medi-Cal (versão californiana do Medicaid) para pessoas sem status migratório legal a partir de 1º de janeiro de 2026, além de cobrar uma taxa mensal de 100 dólares (R$ 560) daqueles que continuarem inscritos, para gerar economia aos cofres públicos.

Segundo suas estimativas, a medida pode economizar cerca de 5,4 bilhões de dólares (R$ 30,3 bilhões) ao estado nos próximos anos.

Newsom atribuiu parte do déficit às políticas tarifárias voláteis implementadas por Trump, que teriam afetado negativamente a economia da Califórnia, o que é particularmente relevante para o estado que abriga a quarta maior economia do mundo.

Figura de destaque em um Partido Democrata que ainda busca se reposicionar após a derrota nas eleições presidenciais de 2024, Newsom tem se colocado como opositor direto de Trump e retratado a Califórnia como bastião da resistência às políticas federais, especialmente as anti-imigração.

"Este é um orçamento difícil", declarou Newsom. "Nossa abordagem não foi expulsar pessoas ou reverter avanços, mas sim equilibrar o que podemos fazer com o que não podemos."

Ele explicou que 10,7% dos beneficiários do Medi-Cal ? cerca de 1,6 milhão de pessoas ? são imigrantes indocumentados, um número "significativamente maior do que o previsto".

Newsom apontou ainda que os custos com medicamentos e o número maior do que o esperado de idosos no programa também pressionaram as finanças.

Durante a campanha presidencial de 2024, Trump e o Partido Republicano exploraram o crescente descontentamento nacional com a gestão democrata da política migratória.

No Senado estadual, republicanos rapidamente reagiram à proposta de Newsom. "Sejamos claros: os democratas priorizam imigrantes ilegais em detrimento dos cidadãos", escreveu o senador estadual Brian Jones. "Essa crise é fruto das concessões irresponsáveis aos imigrantes ilegais, e ele [Newsom] é o responsável."

A proposta do governador agora será avaliada pelo legislativo estadual da Califórnia.

pr/atm/am

© Agence France-Presse