BMW e cavalos são apreendidos em fraude de R$ 220 milhões na saúde do RJ

A Polícia Civil apreendeu cavalos de raça, carros de luxo, eletrônicos e bloqueou R$ 220 milhões durante uma grande operação na terça-feira (13), em Campos dos Goytacazes (RJ). A operação Caballus investiga um grupo suspeito de fraudar licitações em várias cidades. Entre os alvos está o empresário Wagner Crespo Luiz, apontado como líder do esquema.

De cavalos de raça a BMW

Cavalos encontrados equivalem cerca de R$ 6 milhões Imagem: Divulgação/PCERJ

Ao todo, 45 cavalos de raça foram apreendidos. Segundo a Polícia Civil, os animais pertencem ao empresário Wagner Crespo Luiz, apontado como chefe do esquema, e estão avaliados em cerca de R$ 6 milhões.

A polícia recolheu 12 veículos, entre eles, modelos de alto padrão como um Porsche de R$ 1,7 milhão, uma caminhonete Dodge RAM de R$ 370 mil e uma BMW X1, avaliada em R$ 350 mil.

A Justiça determinou o bloqueio de cerca de R$ 220 milhões das contas ligadas aos investigados, medida que busca garantir o ressarcimento dos cofres públicos.

Equipamentos eletrônicos também foram apreendidos. Sete computadores e cinco celulares foram recolhidos para análise. O material pode conter provas das irregularidades investigadas.

Como funcionava o esquema

Segundo os investigadores, a suspeita é que ao menos três empresas fantasmas foram usadas para vencer licitações fraudulentas de 2018 a 2023. Em tese, os contratos envolviam fornecimento de medicamentos e materiais hospitalares para as prefeituras do Rio de Janeiro, especialmente em Campos dos Goytacazes.

Esquema com "laranjas". Parte do dinheiro público desviado passava por contas em nome de terceiros. De acordo com as investigações, as movimentações envolviam saques fracionados e pagamentos diretos de despesas do haras de Crespo.

Lojas fantasmas. Durante as buscas, os agentes encontraram endereços comerciais sem estrutura para funcionar.

Ações aconteceram em pelo menos quatro municípios. Os contratos suspeitos envolvem as cidades de Campos dos Goytacazes, Quissamã, São Fidélis e Niterói. Os valores, ainda em apuração, eram desviados após as licitações.

Investigações

Batizada de Caballus, a operação cumpriu 10 mandados de busca e apreensão em seis alvos. O trabalho policial da DCC-LD (Delegacia de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro) continua para identificar outros envolvidos, calcular o dano ao erário e tentar recuperar os recursos desviados.

Defesa de Crespo não se manifestou. O UOL procurou o advogado de Wagner Crespo Luiz, mas não obteve resposta até o momento. O espaço segue aberto para manifestação.