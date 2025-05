Foto de anta que sobreviveu a incêndio no Pantanal ganha concurso internacional

A imagem de uma anta que sobreviveu a um incêndio no Pantanal brasileiro venceu uma das cinco categorias do Prêmio de Fotografia Ambiental (Environmental Photography Award) 2025, oferecido pela Fundação Príncipe Albert II de Mônaco.

Na foto, feita por Fernando Faciole e registrada com o nome "Depois das chamas, esperança", o animal aparece com as patas enfaixadas após ser resgatado em meio ao fogo.

A foto venceu a categoria "Agentes de mudança, portadores de esperança" do concurso. Apelidado de Valente, a anta macho tinha aproximadamente um ano de idade quando foi retratada. Ela tinha sofrido queimaduras graves nas quatro patas e nas orelhas, e foi resgatada por uma equipe do projeto Onçafari, que atua no Refúgio Ecológico Caiman.

O Prêmio de Fotografia Ambiental foi criado em 2021 para comemorar os 15 anos da Fundação Príncipe Albert II de Mônaco. O objetivo é premiar fotógrafos que usam sua criatividade para conscientizar sobre a necessidade de proteger o ambiente.