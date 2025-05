Filha de CEO de plataforma de criptomoedas escapa de tentativa de sequestro em Paris

A filha e o neto do CEO de uma empresa de criptomoedas escaparam, na terça-feira (13), de uma tentativa de sequestro em Paris, antes de conseguirem afugentar os agressores. Pouco depois das 8h da manhã (hora local, 13h em Brasília), 4 pessoas mascaradas tentaram atacar um casal e seu filho na rua Pache, segundo informações obtidas pela AFP de fonte policial. Informações contraditórias indicavam que uma das vítimas seria brasileira, mas a embaixada do Brasil em Paris não confirmou.

A filha e o neto do CEO de uma empresa de criptomoedas escaparam, na terça-feira (13), de uma tentativa de sequestro em Paris, antes de conseguirem afugentar os agressores. Pouco depois das 8h da manhã (hora local, 13h em Brasília), 4 pessoas mascaradas tentaram atacar um casal e seu filho na rua Pache, segundo informações obtidas pela AFP de fonte policial. Informações contraditórias indicavam que uma das vítimas seria brasileira, mas a embaixada do Brasil em Paris não confirmou.

De acordo com os primeiros elementos da investigação, a mulher e o menino são descendentes do CEO e cofundador da empresa Paymium, uma plataforma francesa de troca de criptomoedas, fundada em 2011 e que se apresenta como a pioneira europeia na negociação de bitcoins.

Um vídeo, autenticado por uma fonte próxima ao caso, mostra um homem e uma mulher caminhando com uma criança em uma rua do 11º distrito de Paris. Segundo uma fonte policial, vários indivíduos então desembarcaram de uma van, aparentemente falsamente identificada com o nome da empresa francesa Chronopost.

O que houve?

Três pessoas encapuzadas tentaram então forçar a mãe e o filho a entrarem no veículo. O marido interveio e foi espancado "com objetos contundentes".

Uma arma de fogo que pertencia aos agressores caiu no chão e a mulher conseguiu pegá-la e jogá-la para longe. A arma semiautomática, abandonada no local, revelou-se ser uma pistola do tipo airsoft, informou ainda a fonte.

Os gritos das vítimas acabaram chamando a atenção de pedestres e os agressores, repelidos, fugiram no veículo, deixando as vítimas na calçada, enquanto um morador lançou um extintor vermelho na direção dos homens mascarados.

A van foi encontrada a algumas centenas de metros dali, na rua Saint-Maur. Com ferimentos leves, as três vítimas foram levadas ao hospital.

Depoimentos e perícias estão em andamento, e a Brigada de Repressão ao Banditismo (BRB) da polícia judiciária de Paris está encarregada das investigações, informou à AFP uma fonte próxima ao caso.

A promotoria da Jurisdição Inter-regional Especializada (Jirs) de Paris informou que abriu uma investigação por tentativa de sequestro, sequestro, cárcere privado cometido em grupo organizado, agressões agravadas por três circunstâncias: uso de arma, ação em grupo e uso de disfarce para ocultar o rosto, além de participação em associação criminosa com objetivo de cometer um crime.

Sequestros ligados ao universo das criptomoedas estão aumentando

Casos de sequestro e tentativas de sequestro ligados ao universo das criptomoedas têm se multiplicado recentemente na França. Em 3 de maio, o pai de um homem que fez fortuna nesse setor foi libertado pelas forças de segurança francesas, dois dias após ter sido sequestrado em pleno centro de Paris.

Em janeiro, outro caso chamou a atenção: um homem de 56 anos foi encontrado no porta-malas de um carro perto de Le Mans, no oeste do país, a centenas de quilômetros de sua casa. Segundo vários meios de comunicação, tratava-se do pai de um influenciador de criptomoedas baseado em Dubai, conhecido por publicar regularmente vídeos sobre seus lucros. Um resgate havia sido exigido.

O ministro francês do Interior, Bruno Retailleau, reunirá os principais empresários do setor de criptomoedas na sexta-feira (16) para "trabalhar em sua segurança", após uma tentativa de sequestro e vários sequestros. "Precisamos tomar medidas em conjunto para protegê-los. Mas as pessoas que encomendaram os ataques, onde quer que estejam - talvez até no exterior - nós as encontraremos", prometeu o ministro.

(Com agências)