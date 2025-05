Festa brasileira e Missão Impossível prometem empolgar 2° dia do Festival de Cannes

Depois da emocionante e engajada cerimônia de abertura do 78° Festival de Internacional de Cinema de Cannes, a competição pela Palma de Ouro começa nesta quarta-feira (14) com a exibição de dois filmes. Fora da competição, a estreia mundial do último episódio da saga Missão Impossível e a festa brasileira de abertura do Mercado do Filme prometem empolgar o público e os participantes do festival.

Discursos engajados, pela paz e contra a política de Donald Trump, e um desfile de celebridades do cinema mundial marcaram a cerimônia de abertura do Festival de Cannes. Emocionado e aplaudido de pé durante vários minutos, o ator americano Robert de Niro recebeu das mãos de Leonardo de Caprio uma Palma de Ouro de Honra pelo conjunto da carreira. O irreverente cineasta Quentin Tarantino declarou aberta a 78a edição do maior festival de cinema do mundo.

A competição oficial pela Palma de Ouro começa nesta quarta-feira. Dois dos 22 longas-metragens selecionados entram na disputa. "Sound of Falling" (Som de Queda), da alemã Mascha Schilinski, e Two Prosecutors (Dois Procuradores), do ucraniano Serguei Loznitsa

"Sound of Falling" narra a história de quatro meninas em quatro épocas diferentes. Alma, Erika, Angelika e Lenka passaram a adolescência na mesma fazenda no norte da Alemanha. À medida que a casa se transforma ao longo do século, ecos do passado ressoam no local e, apesar dos anos que as separam, as vidas das protagonistas parecem dialogar.

"Two Prosecutors" se passa na União Soviética, em 1937. Milhares de cartas de detidos acusados injustamente pelo regime são queimadas em uma cela de prisão. Contra todas as probabilidades, uma delas consegue chegar ao seu destino: o recém-nomeado procurador local, Alexander Kornev.

Kornev luta para encontrar o prisioneiro, vítima de agentes corruptos da polícia secreta, e fazer justiça. O filme mostra os meandros de um regime totalitário, na época dos grandes expurgos stalinistas.

Missão impossível

Fora da competição, um dos destaques do dia é a pré-estreia mundial do último filme da saga "Missão Impossível", estrelado por Tom Cruise. O longa "The Final Reckoning" (O Acerto Final), dirigido por Christopher McQuarrie, será exibido na noite desta quarta-feira, prometendo muita emoção no tradicional tapete vermelho de Cannes.

Em "The Final Reckoning", Ethan Hunt, vivido por Tom Cruise, tenta salvar o mundo. "Nossas vidas são os resultados de nossas escolhas", seria o resumo do filme. Tom Cruise volta à Cannes três anos depois de ter apresentado no festival Top Gun: Maverick, em 2022, quando recebeu uma Palma de Ouro Honorária.

Festa brasileira

O Brasil é o convidado de honra do Marché du Film (Mercado do Filme), maior evento da indústria cinematográfica mundial que acontece paralelamente ao festival. A vasta programação, preparada pelo Ministério da Cultura, em parceria com o Ministério das Relações Exteriores e a ApexBrasil, começou na terça-feira, mas a abertura oficial acontece nesta quarta à noite, com uma aguardada festa na presença da ministra da Cultura, Margareth Menezes, e da secretária do Audiovisual, Joelma Gonzaga.

Os organizadores prometem aos convidados uma noite inesquecível na Plage des Palmes, o espaço oficial do Marché à beira-mar. Entre os destaques, o pocket show da cantora brasileira Luedji Luna.

Factory Ceará

Ainda nesta quarta-feira, tem cinema brasileiro nas telas da mostra paralela Quinzena dos Realizadores. A 10a edição do programa Factory abriu espaço para cineastas do norte do Brasil. A Factory Ceará, que tem como padrinho o diretor Karim Aïnouz, produziu quatro curtas-metragens, codirigidos por brasileiros.

"Ponto Cego", é uma parceria de Luciana Vieria e do cubano Marcel Beltraan. "A Vaqueira, a Dançarina e o Porco", foi escrito e dirigido por Stella Carneiro e o português Ary Zara. "Como Ler o Vento" é uma obra conjunta de Bernando Ale Abinader e da francesa Sharon Hakim. E por fim, "A Fera do Mangue" é codirigido por Wara e pela israelense Sivan Noam.