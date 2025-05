Faculdade de Lisboa seleciona brasileiros para Medicina com nota do Enem

A Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa (FMUL) abriu pela primeira vez vagas para estudantes brasileiros no curso de medicina. O Enem servirá como critério de admissão dos candidatos no processo seletivo.

O que aconteceu

O período de candidatura será até o dia 23 de maio. Ao todo são 15 vagas, com domínio dos idiomas português e inglês (veja o edital).

As notas nas áreas de Ciência da Natureza e Matemática do Enem serão consideradas na seleção. Os candidatos brasileiros podem usar as notas dos últimos três anos. O histórico escolar do ensino médio não será considerado diretamente.

As entrevistas dos candidatos serão individuais e por videoconferência. O processo vai avaliar motivação, comunicação, conhecimentos médicos e atividades extracurriculares, segundo a instituição.

O valor da anuidade para estudantes internacionais é de 18 mil euros por ano (na cotação de hoje R$ 113.148,00). A taxa de candidatura é 100 euros (R$ 628,60).

O local para efetuar a candidatura é o Portal de Candidatura FenixEdu da FMUL. O endereço: https://fenix.medicina.ulisboa.pt

O curso tem duração de seis anos e é denominado Mestrado Integrado em Medicina, seguindo as normas do Acordo de Bolonha. Após a conclusão, o aluno recebe dois diplomas europeus: licenciatura e mestrado.

No entanto, no Brasil, o curso é reconhecido apenas como graduação em Medicina. Para facilitar a revalidação do diploma, a FMUL firmou parcerias com a Universidade de São Paulo (USP) e a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), agilizando o processo de equivalência para os estudantes brasileiros.

Calendário do processo seletivo