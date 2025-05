Exposição conta a história do samba e da identidade negra em Curitiba

A Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR) apresenta até 11 de julho, em Curitiba, em seu Centro Cultural, a exposição Entre a Vila e a Cidade: A Curitiba do Samba. A mostra explora a história do samba na capital paranaense e sua relação com a ocupação do espaço urbano, a resistência cultural e a identidade negra.

"Essa exposição é um convite para enxergar Curitiba pelo olhar de quem faz o carnaval acontecer. É sobre resistência, criatividade e a força coletiva do samba na cidade, celebrando os territórios, as escolas, os blocos e, principalmente, as pessoas que fazem o samba pulsar", disse Gustavo Paris, curador da exposição e integrante da PUCPR Cultura.

"A história do samba e do carnaval de Curitiba é muito interessante, porque conta a história da própria cidade. É a formação da primeira escola de samba, que é ligada aos ferroviários, à população negra que chega pelas ferrovias para trabalhar. A vila que o título da exposição traz é a extinta Vila Tassi, um local que é invisibilizado pela história oficial", explica a antropóloga Caroline Blum, em um vídeo nas redes sociais da PUCPR Cultura.

Em Curitiba, o samba, sendo uma expressão cultural nascida da mistura de ritmos, tradições e memórias da diáspora africana, encontrou um terreno próprio para se desenvolver.

A exposição aborda o movimento dos blocos de rua evidenciando a aproximação com o carnaval como forma de ocupação do espaço público e das manifestações culturais coletivas.

A mostra tem o apoio da Casa da Memória; Fundação Cultural de Curitiba; Museu Paranaense; Secretaria de Estado da Cultura e governo do estado do Paraná.

O horário de visitação é de terça-feira a sexta-feira, das 9h às 22h, e sábado, das 9h às 13h, na Rua Imaculada Conceição, 1155 - Prado Velho.

