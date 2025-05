EXCLUSIVO-BCE consulta bancos sobre financiamento em dólar devido a preocupações com Trump, dizem fontes

Por Stefania Spezzati e Jesús Aguado e Lawrence White e Elisa Martinuzzi

LONDRES (Reuters) - Supervisores do Banco Central Europeu estão pedindo a alguns dos credores da região que avaliem sua necessidade de dólares em tempos de estresse, à medida que eles planejam cenários nos quais não poderão contar com a ajuda do Federal Reserve durante o governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disseram três pessoas com conhecimento das discussões.

Quase 20% das necessidades de financiamento dos bancos da zona do euro são denominadas em dólares, com os credores tomando empréstimos em mercados de financiamento de curto prazo que podem fechar abruptamente em tempos de estresse financeiro. No passado, os bancos centrais europeus tomavam dólares emprestados do Fed, a fonte da moeda, para compensar o déficit.

O Fed tem facilidades de empréstimo com o BCE para aliviar a escassez da moeda de reserva global e a fim de evitar que o estresse financeiro se espalhe pelos EUA.

Duas das fontes familiarizadas com as discussões do BCE disseram que o Fed nunca sugeriu - inclusive agora - que não apoiará essas medidas.

Mesmo assim, com o questionamento de Trump sobre acordos comerciais e de defesa com aliados europeus gerando desconfiança, há preocupações de que a posição do Fed possa mudar, disseram as fontes, que solicitaram anonimato para falar abertamente sobre questões sensíveis de supervisão bancária.

Os supervisores do BCE estão, portanto, solicitando com urgência que os credores da região avaliem as lacunas em seus balanços patrimoniais, como, por exemplo, quando tiverem emprestado dólares a clientes e financiado outros ativos denominados em dólares, mas não tiverem fundos suficientes ou confiáveis nessa moeda para cumprir as obrigações.

Eles estão pressionando alguns bancos da zona do euro para reduzir essas lacunas e, em alguns casos, exigindo que eles considerem a possibilidade de mudar alguns de seus negócios para torná-los menos expostos ao financiamento em dólares, disse uma das fontes.

O BCE não quis comentar. A Casa Branca não respondeu a um pedido de comentário.

O Fed também se recusou a comentar e se referiu a um discurso do chair Jerome Powell em abril, no qual ele disse que o banco central dos EUA continua preparado para fornecer dólares às contrapartes. "Queremos ter certeza de que os dólares estão disponíveis", disse Powell.

Embora o Fed seja independente da Casa Branca, Trump tem frequentemente criticado Powell, cujo mandato termina em um ano, levando alguns a se preocuparem com a possibilidade de um Fed menos independente no futuro.

As ações de supervisão - anteriormente não relatadas - seguem uma reportagem de março da Reuters que revelou que alguns bancos centrais europeus e autoridades de supervisão estavam considerando se poderiam contar com o Fed para obter dólares sob Trump.

Em resposta a uma consulta sobre a reportagem de março, Claudia Buch, chefe de supervisão do BCE, disse em uma audiência parlamentar naquele mês que o BCE monitora a liquidez no sistema bancário "muito de perto". Ela também alertou sobre os riscos para a liquidez decorrentes de choques geopolíticos no relatório anual do BCE sobre supervisão bancária.

Embora não haja estresse no mercado de financiamento em dólar no momento, as solicitações de supervisão preventiva mostram a extensão do desconforto entre os aliados mais próximos dos EUA.

Um executivo sênior de um dos maiores credores da Europa, que não é regulamentado pelo BCE, mas por outras autoridades, disse que seu banco está agora atribuindo um risco de 5% a um cenário em que o financiamento do Fed pode não estar disponível, em comparação com zero há alguns meses.

A pessoa descreveu esse nível de risco como "bastante significativo" e acrescentou que as formas de lidar com a escassez de dólares, como a redução de exposições e a busca de alternativas, farão parte das discussões de risco do banco no futuro.

Em seu relatório Revisão de Estabilidade Financeira em novembro, o BCE afirmou que 17% do financiamento dos bancos da zona do euro era em dólares. Eles usam esses dólares para emprestar a instituições não bancárias na zona do euro e financiar outras atividades dos clientes.