EUA vão rescindir regra que reduziu taxas de projetos de energia eólica e solar em terras federais

(Reuters) - O governo Trump tomou medidas para rescindir um regulamento da era Biden que reduziu as taxas para projetos de energia renovável em terras federais, dizendo que a regra favorece injustamente o desenvolvimento de instalações eólicas e solares.

O Departamento do Interior disse em um comunicado à imprensa na terça-feira que a Casa Branca analisaria a rescisão planejada antes que ela fosse formalmente proposta e aberta a comentários públicos.

A medida está alinhada com o objetivo do presidente dos EUA, Donald Trump, de desfazer as regulamentações introduzidas por seu antecessor, Joe Biden, que visavam a expansão da energia limpa e o enfrentamento das mudanças climáticas.

"A eliminação do tratamento preferencial dado pelo governo Biden a projetos 'intermitentes' inacessíveis e não confiáveis e o desmantelamento de restrições excessivas e unilaterais a fontes tradicionais de energia, como petróleo, gás e minerais essenciais, liberarão todo o potencial dos recursos naturais dos Estados Unidos", disse o secretário do Interior, Doug Burgum, no comunicado.

A regra, que foi finalizada em 2024, formalizou um corte de cerca de 80% nas taxas de projeto para desenvolvimentos de energia eólica e solar em terras federais. Os desenvolvedores reclamaram durante anos que as taxas eram muito altas para atrair investimentos.

(Reportagem de Nichola Groom)