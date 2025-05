Entrevista de Bolsonaro ao vivo: assista agora à transmissão no UOL

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) participa hoje do UOL Entrevista. A transmissão do programa começou às 11h e pode ser acompanhada pelo Canal UOL, pela home do UOL e pelo canal do UOL no YouTube (veja vídeo acima).

O que aconteceu

A entrevista é realizada pela chefe da sucursal do UOL em Brasília, Carla Araújo, e pelo colunista do UOL Josias de Souza. O ex-presidente fala sobre o processo em que é réu por suposta tentativa de golpe, seu estado de saúde após uma nova cirurgia e seus planos políticos para 2026.

Bolsonaro, que é presidente de honra do PL, também deve falar sobre a expectativa do projeto de anistia e sua avaliação do atual governo. Ainda será questionado sobre suas ações enquanto presidente da República, entre 2019 e 2022.

Onde assistir: Ao vivo no Canal UOL, na home do UOL e no YouTube do UOL.

O Canal UOL está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.