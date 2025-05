Bolsonaro distorce sobre 8/1, condenações no TSE e caso Adélio Bispo

Do UOL, no Rio e em São Paulo, e colaboração para o UOL

Em entrevista hoje ao UOL, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) voltou a repetir desinfomações sobre o 8 de Janeiro, o motivo da condenação que o levou a ficar inelegível e as conclusões da PF de que Adélio Bispo agiu sozinha ao tentar matá-lo.

Leia a seguir a checagem feita pelo UOL Confere:

8 de Janeiro

Você pega vídeos outros perdidos por aí [sobre o 8 de Janeiro]. Quando o pessoal do acampamento chegou ali, já estava tudo depredado. Você vê imagens de uma mulher sozinha depredando o Palácio da Presidência da República.

FALSO. Imagens das câmeras de segurança do Palácio do Planalto, que podem ser consultadas publicamente (aqui), mostram que a invasão e a depredação das sedes dos Três Poderes começaram por volta das 15h, somente após a chegada de uma grande quantidade de manifestantes no local (aqui). Bolsonaro repete o discurso de que os atos antidemocráticos "foram uma arapuca da esquerda" (aqui), alimentando boatos de que os ataques foram uma "armação" de Lula e de militares, desinformações que já foram checada (aqui e aqui).

Condenações no TSE

No momento, estou inelegível por duas ações. Uma, porque me reuni com embaixadores. E só me reuni com embaixadores porque dois meses antes o ministro Fachin se reuniu com embaixadores também.

FALSO. Não é verdade que o simples ato de se reunir com os embaixadores provocou a inelegibilidade de Bolsonaro. O TSE (Tribunal Superior Eleitoral) declarou o ex-presidente inelegível a partir de duas ações (aqui). Na primeira, Bolsonaro foi condenado por atacar, sem provas, a credibilidade do sistema eleitoral brasileiro durante o citado encontro com os embaixadores. A reunião foi transmitida pela TV Brasil (aqui). Neste caso, ele foi condenado pela prática de abuso de poder político e o uso indevido dos meios de comunicação nas eleições. Na segunda condenação, em outubro de 2023, o tribunal condenou Bolsonaro e o general Walter Braga Netto, candidato a vice na chapa, por abuso de poder e uso eleitoral das comemorações do Bicentenário da Independência, em 7 de Setembro de 2022 (aqui).

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) dá entrevista ao UOL, em Brasília Imagem: Kleyton Amorim/UOL

Você já viu algum advogado ser multado porque peticionou alguém [sobre a multa imposta pelo TSE ao PL]?

FALSO. O partido de Bolsonaro não foi multado apenas por peticionar, como disse o ex-presidente. Em 2022, o então ministro do TSE Alexandre de Moraes multou a coligação de Bolsonaro em R$ 22,9 milhões por litigância de má-fé, que é uma conduta desleal ou fraudulenta que uma das partes em um processo judicial pratica com o intuito de obter vantagem indevida ou prejudicar a parte contrária.

A decisão de Moraes foi referendada por unanimidade pelo plenário do tribunal, mantendo a multa apenas para o PL e excluindo o PP e o Republicanos. O partido solicitou ao TSE a anulação de votos em 279 mil urnas eletrônicas, cerca de 59% do total usado nas eleições. O PL questionou apenas as urnas usadas no segundo turno da eleição, e argumentou que somente as urnas do modelo UE 2020 seriam auditáveis, o que não é verdade. Em resposta, Moraes cobrou do partido dados sobre o primeiro turno da eleição, e não foi atendido.

Durante a campanha, eu não podia mostrar o Lula falando que se roubava o celular para tomar cervejinha.

DISTORCIDO. De fato, o TSE proibiu a campanha de Bolsonaro de divulgar o conteúdo, mas pelo fato de que é mentira que Lula tenha dado tal declaração. A desinformação é antiga e surgiu de um vídeo adulterado de uma entrevista concedida por Lula para duas rádios universitárias de Pernambuco, em 25 de agosto de 2017. Na ocasião, a entrevista foi transmitida pelo próprio perfil oficial do ex-presidente no Facebook e continua disponível (veja aqui).

As afirmações usadas na montagem desinformativa podem ser ouvidas a partir do minuto 13 do vídeo. Lula é perguntado sobre a violência em Pernambuco e, sobre isso, diz que o aumento dos crimes tem base na falta de perspectiva econômica das pessoas. "Para que [uma pessoa] rouba um celular? Para vender. Para ganhar um dinheirinho. Então, penso que essa violência que está em Pernambuco é causada pela desesperança", disse. Na mesma entrevista, Lula também afirma depois: "O ódio está disseminado no país. É preciso distensionar, para a sociedade perceber que a torcida do Santa Cruz e do Sport não são inimigas, são adversárias durante o jogo. Depois vão para o bar tomar uma cerveja juntos". As duas falas foram unidas dando a impressão que Lula defenderia o roubo de celulares para tomar cerveja, o que não é verdade.

Bolsonaro falou por mais de duas horas com o UOL Imagem: Kleyton Amorim/UOL

Adélio Bispo

Olha só, o Adélio Bispo é o mais protegido do Brasil hoje em dia. Nenhum do quarto telefones dele foi permitido quebrar o sigilo. Quebraram o sigilo do meu telefone, todo mundo estava do meu lado, o dele não.

FALSO. Os celulares de Adélio Bispo foram periciados pela Polícia Federal em 2018. A PF apreendeu quatro celulares e um notebook do autor da facada contra Bolsonaro. A Justiça autorizou a quebra do sigilo telefônico dois dias depois do atentado. Vinte dias depois, a PF concluiu que Adélio agiu sozinho e que as informações obtidas com a quebra de sigilo bancário e com os objetos apreendidos não levantaram suspeitas sobre a participação de outras pessoas no crime. Ao longo dos últimos anos, pelo menos em outras duas ocasiões, a PF apresentou conclusão igual (aqui e aqui).

China

No final do ano passado, [na reunião do] G20 no Brasil, o Lula assinou 37 acordos com a China. Entre eles, os de minerais estratégicos, como, por exemplo, urânio. Uma mina de terra rara do Brasil está nas mãos da China.

FALSO. Em novembro de 2024, o governo brasileiro assinou 37 acordos de cooperação com a China em visita do presidente chinês, Xi Jinping, ao país. Esses acordos, no entanto, não têm relação com urânio. No mês seguinte, passou a circular nas redes sociais a desinformação de que o Brasil teria vendido sua maior reserva de urânio para a China, o que é falso. Na verdade, uma empresa chinesa adquiriu uma mina de estanho. O urânio é monopólio da União e não pode ser explorado por empresas privadas.

Gesto de Moraes

Mas por que a multa não se discute em mais eleições? Por que isso? Quer ver uma coisa? Se eu tivesse os poderes que o Alexandre de Moraes tinha, eu podia, no inquérito meu, convocar o ministro Benedito e perguntar para ele o que é a missão dada e a missão cumprida. Ou então, o que é esse gesto [de degola de Moraes] para outro ministro?

DISTORCIDO. Moraes fez o gesto de "degola" em 27 setembro de 2022, durante o julgamento do TSE que manteve a proibição do uso do Palácio do Alvorada para a transmissão de lives com teor de campanha eleitoral. Na época Bolsonaro era presidente. Fontes do tribunal informaram que o gesto foi uma brincadeira do ministro a um assessor pela demora para lhe entregar uma informação que havia pedido (aqui e aqui). Apoiadores do ex-presidente questionaram o significado da atitude de Moraes, insinuando tratar-se de uma referência a Bolsonaro, e reclamaram nas redes sociais (aqui, aqui e aqui).

Orçamento secreto

Quando o Congresso aprovou esse negócio de orçamento secreto, eu vetei. Foi aprovado com voto do PT.

DISTORCIDO. De fato, Bolsonaro realmente vetou duas vezes dispositivos referentes à criação das emendas de relator para os Orçamentos de 2020 e 2021. No primeiro, recuou e chegou a um acordo com o Executivo para aprovar outra lei sobre o tema. No segundo, o Congresso derrubou o veto, sem que houvesse uma articulação dos aliados para que a decisão do presidente fosse mantida (aqui, aqui e aqui). Já para 2022 e 2023, Bolsonaro sancionou o projeto sem qualquer veto ligado ao orçamento secreto (aqui).

Assista à íntegra: