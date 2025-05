É verdade ou é mito que correr envelhece e deixa a pele flácida?

Do VivaBem, em São Paulo

A corrida ganhou muitos praticantes nos últimos anos. E é comum quem está dando os primeiros passos se deparar com alguns mitos sobre o esporte.

Um deles é que correr acelera o envelhecimento e deixa a pele flácida, mas, segundo especialistas ouvidos em reportagem de VivaBem, não existe comprovação científica de que a atividade física provoque isso. Os problemas provavelmente estão relacionados a fatores "externos", não ao esporte em si.

O envelhecimento precoce que alguns corredores apresentam pode ser causado pela exposição ao sol sem proteção adequada. Para evitar a condição, procure sempre treinar nas primeiras horas do dia, quando há menor incidência de raios UV. E nunca deixe de usar protetor solar, mesmo em dias nublados.

Já a flacidez pode ocorrer tanto pela exposição solar quanto pelo emagrecimento rápido, sem um planejamento nutricional adequado.

Para evitar a flacidez e o envelhecimento da pele, é importante manter um cardápio rico em proteínas, frutas e verduras ricas em vitamina C e outros antioxidantes, como brócolis, tomate, limão e morango.

Agora que já sabe que correr não envelhece, é importante também saber que a prática regular do esporte vai contribuir para você ter longevidade e completar muitas anos de vida, pois o exercício reduz o risco de diversas doenças e melhora a saúde do coração, dos ossos, do cérebro...

