Disputa entre J&F e Paper Excellence está prestes a ser encerrada, diz fonte

Por Luciana Magalhaes

SÃO PAULO (Reuters) - Uma das disputas corporativas de maior repercussão no Brasil, envolvendo o conglomerado nacional J&F Investimentos e a gigante canadense de papel e celulose Paper Excellence, pode estar próxima do fim após as empresas chegarem a um acordo, disse uma fonte familiarizada com as negociações.

A J&F concordou em pagar US$2,7 bilhões em dinheiro à Paper Excellence por uma participação de 49,41% na Eldorado Celulose, segundo a mesma fonte. Se concluído, o acordo encerrará uma longa disputa entre as empresas.

O pagamento, previsto para ser feito até quinta-feira, será realizado pelos acionistas brasileiros da J&F, disse a fonte.

O acordo foi inicialmente noticiado pelo jornal O Globo e confirmado pela Reuters. Tanto a J&F quanto a Paper Excellence se recusaram a comentar.

Em 2017, a J&F concordou em vender a Eldorado Celulose para a Paper Excellence por R$15 bilhões, com o pagamento a ser feito em parcelas. A venda foi negociada num momento em que a J&F enfrentava multas pesadas decorrentes do seu envolvimento em um esquema de corrupção.

Na ocasião, a Paper Excellence realizou um pagamento inicial de cerca de US$1,1 bilhão em troca de cerca de 49% das ações da empresa, com o saldo restante a ser quitado em até 12 meses.

No entanto, a transação acabou fracassando, e a Paper Excellence, apesar de deter uma participação significativa, nunca assumiu o controle da produtora brasileira de celulose.

A família Batista, que controla a J&F, foi acusada pela Paper Excellence de impedir deliberadamente a conclusão da compra. O valor remanescente do negócio foi colocado em uma conta judicial pela Paper Excellence.

A disputa se intensificou ao longo do tempo e a Paper Excellence recorreu aos tribunais para fazer valer o acordo original e garantir a participação restante na Eldorado Celulose.

Em 2021, a Paper Excellence obteve uma vitória no tribunal arbitral da ICC Brasil, que determinou que a J&F deveria vender 100% da Eldorado para o grupo com sede no Canadá. Ainda assim, a J&F contestou a decisão, buscando anular a arbitragem e prolongando a disputa que esse novo acordo busca encerrar.

(Reportagem de Luciana Magalhães)