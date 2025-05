Dior reporta roubo de dados não financeiros de clientes em ciberataque

A marca de luxo Dior, de propriedade do grupo LVMH, sofreu um ciberataque de alguém "não autorizado", que acessou "alguns dados", mas não "informação financeira", segundo um comunicado da empresa enviado à AFP nesta quarta-feira (14).

"A Casa Dior descobriu recentemente que um terceiro não autorizado havia acessado determinados dados de clientes que temos. Tomamos medidas imediatamente para conter esse incidente", explicou a Dior em um comunicado.

"Nenhuma informação financeira, incluídas as coordenadas bancárias, números IBAN ou informação relativa a cartões de crédito, estava na base de dados em questão", explicou a marca, que afirmou que continua investigando o incidente com "especialistas em cibersegurança".

Segundo o jornal francês Le Monde, clientes da Dior na Ásia receberam, em 13 de maio, uma mensagem alertando para o roubo de dados e afirmando que o hackeamento teria ocorrido em 26 de janeiro. Os dados roubados correspondiam a nomes, endereços postais, e-mails e números de telefone dos clientes afetados.

A Dior é uma das principais marcas de costura, juntamente com a Louis Vuitton, do número um do luxo mundial, o grupo LVMH.

Em 2024, seu faturamento chegou a 8,7 bilhões de euros (cerca de 60 bilhões de reais, em valores da época), segundo o banco HSBC, e representa 10% das vendas do LVMH. No caso da Louis Vuitton, suas vendas representam 25%.

