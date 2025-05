Reizin, Frango e mais: quem são os mais procurados no RJ após morte de TH?

A morte de TH, chefe do tráfico da Maré e um dos líderes do TCP (Terceiro Comando Puro), em operação da PM realizada ontem, evidenciou os nomes mais perigosos ligados ao crime que seguem foragidos no Rio de Janeiro.

O que aconteceu

Thiago da Silva Folly, conhecido como TH, era chefe do tráfico do Terceiro Comando Puro (TCP) no Complexo da Maré, na zona norte do Rio. Ele tinha oito mandados de prisão, incluindo por homicídios e tráfico de drogas.

A ação foi realizada por agentes do Bope, que patrulhavam a comunidade desde a madrugada. Segundo a PM, houve confronto armado após criminosos atirarem contra os policiais. TH chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos.

TH era acusado de envolvimento em mortes de agentes do Bope e de ordenar ataques a civis. Monitorado há oito meses pela Subsecretaria de Inteligência Integrada da Secretaria de Estado de Segurança Pública do RJ, ele também é apontado como responsável por impor toque de recolher e por autorizar a execução de pessoas que entrassem por engano na comunidade.

Veja a lista publicada no site Procurados.org, que mostra por quais denúncias eles são procurados, segundo investigação da Polícia Civil:

Altíssima periculosidade

Almir Araújo, o Mimi ou Paraíba ou Cara de Bola

Facção: Não informada

Não informada Crimes: Tráfico de drogas, roubo, extorsão mediante sequestro

Tráfico de drogas, roubo, extorsão mediante sequestro Atuação: Distribuição de crack em comunidades do RJ

Distribuição de crack em comunidades do RJ Considerado um dos maiores sequestradores da década de 80, passou a atuar no tráfico de drogas e foi preso em 2013. Condenado a 50 anos de prisão em regime fechado, fugiu do sistema prisional em março de 2024.

Isaias Costa Rodrigues, o Isaias do Borel

Facção: Comando Vermelho

Comando Vermelho Crimes: Organização criminosa

Organização criminosa Atuação: Morro do Borel (Tijuca)

Morro do Borel (Tijuca) Chefe do tráfico no Borel, foi condenado com trânsito em julgado e deveria cumprir pena em regime fechado. No entanto, violou regras da prisão albergue domiciliar e está foragido desde 2023.

Saulo Cristiano de Oliveira Dias, o SL do Chapadão

Facção: Comando Vermelho

Comando Vermelho Crimes: Homicídio qualificado, tráfico de drogas

Homicídio qualificado, tráfico de drogas Atuação: Complexo do Chapadão (Costa Barros)

Complexo do Chapadão (Costa Barros) Condenado por matar um militar do Exército, SL cumpria pena de 18 anos e 9 meses, mas não retornou após ser beneficiado com indulto de Natal em 2023. É apontado como um dos principais gerentes de drogas do Chapadão.

Vanderson Vieira Travassos, o Frango ou Chacrinha

Facção: Comando Vermelho

Comando Vermelho Crimes: Tráfico de drogas, homicídio, roubo majorado

Tráfico de drogas, homicídio, roubo majorado Atuação: Favela da Mangueirinha (Duque de Caxias)

Favela da Mangueirinha (Duque de Caxias) Chefe do tráfico na Mangueirinha, foi condenado a 38 anos de prisão e está foragido desde 2021. Em 2012, liderou a invasão de territórios rivais na guerra entre facções pelo controle do Morro da Serrinha.