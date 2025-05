Datagro: Superávit global de açúcar em 2025/26 será de 1,53 milhão de t

São Paulo, 14 - O mercado mundial de açúcar deve registrar um leve superávit de 1,53 milhão de toneladas na safra 2025/26 (outubro a setembro), conforme projeção apresentada pelo CEO da consultoria Datagro, Plinio Nastari. O número representa uma reversão após três ciclos consecutivos de déficit no balanço global da commodity e foi apresentado nesta quarta-feira, durante a 18ª edição da Citi ISO Datagro NY Sugar & Ethanol Conference/Segundo Nastari, o mercado deverá encerrar a temporada 2024/25 com um déficit acentuado de 4,67 milhões de toneladas. O desequilíbrio, causado principalmente por problemas climáticos em importantes regiões produtoras e por uma demanda firme, tende a pressionar os estoques e os preços internacionais no curto prazo. "Estamos prevendo um reequilíbrio apenas a partir da safra seguinte, com superávit modesto, o que ainda exigirá atenção", afirmou o executivo.