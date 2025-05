Cuidado para não cair em golpe ao pedir ressarcimento do INSS

Links falsos estão circulando pelas redes sociais para uma suposta consulta e saque de indenização de descontos indevidos em pensões e benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). O ressarcimento, que só será feito para quem solicitar, será feito apenas pelas plataformas oficiais, informou o governo federal. O mecanismo para contestar algum desconto do benefício começa a funcionar a partir de hoje, 14.

Como é o golpe

A tentativa de golpe envolve o envio de links com uma suposta página de consulta e saques de indenização, de acordo com o INSS. Nesses links, os aposentados ou pensionistas informam o CPF e outras informações pessoais — que podem ser usadas de maneira maliciosa. Segundo o UOL apurou, os anúncios falsos prometem ressarcir entre R$ 2 mil a R$ 15 mil de valores cobrados de forma irregular de aposentados e pensionistas do INSS por entidades associativas.

O INSS alerta que não irá entrar em contato com as vítimas. Não haverá pedido de nenhum dado para efetuar a devolução dos valores. É o beneficiário afetado que deve solicitar a devolução pelos canais oficiais (veja mais abaixo).

O INSS não te procurará, não mandará e-mail ou mensagem via Whatsapp, não ligará, não enviará link. Não há páginas fora do aplicativo Meu INSS. Não assine nada, não abra link. Ninguém é autorizado a falar em nome do INSS

Gilberto Waller Júnior, presidente do INSS, em coletiva.

9 milhões de segurados que tiveram descontos associativos entre 2019 e 2024 foram notificados pelo app Meu INSS. Outros 27 milhões de brasileiros não foram vítimas do golpe e não tiveram nenhum valor descontado indevidamente.

Já a partir de hoje, 14, é possível será a vez de checar e informar se os valores descontados são indevidos ou não.

Meu INSS mostra aviso de desconto de entidade associativa Imagem: Reprodução

Como receber os valores de volta?

A partir de hoje, se o contribuinte não reconhecer algum desconto, poderá contestar e pedir o ressarcimento. Haverá um botão disponível no app Meu INSS para informar que o desconto não foi autorizado. O aviso poderá ser feito também pela central telefônica 135, que funciona de segunda a sábado, das 7h às 22h.

A partir disso, a associação responsável pelas deduções terá 15 dias para provar que a vinculação foi legítima ao INSS ou, então, para devolver o que foi descontado. O processo será automático e o valor será depositado na conta do beneficiário. Todo o processo será automatizado pelo INSS e não será preciso enviar nenhum documento.

Como irá funcionar o ressarcimento

Haverá área própria para isso. Será disponibilizada funcionalidade direta e simplificada por meio do serviço "Consultar descontos de entidades associativas", por meio dos seguintes canais: "Meu INSS", pelo aplicativo ou site, e Central de Atendimento 135.

Somente o beneficiário ou seu representante legal poderão acessar o serviço.

Para as entidades, também haverá área própria. Será disponibilizado o Portal de Desconto de Mensalidades Associativas - PDMA para as entidades associativas com Acordo de Cooperação Técnica que receberam mensalidade associativas de beneficiários do INSS no período entre março de 2020 e março de 2025. Elas devem se cadastrar, para receberem as notificações sobre descontos contestados.

Assim que o desconto contestado foi notificado pelo PDMA à entidade associativa, ela terá quinze dias úteis para comprovar a regularidade do desconto. A associação precisará apresentar documento de identidade de seu associado, com foto, termo de filiação sindical ou associativa, e termo de autorização de desconto no benefício. Se não provar a regularidade do desconto, precisará comprovar a restituição do valor descontado diretamente ao beneficiário, ou informar que o desconto é o objeto de ação judicial.

Os beneficiários ou representantes serão comunicados da resposta da entidade por meio dos canais disponibilizados pelo INSS. Assim, eles poderão encerrar a contestação ao concordar com a documentação apresentada pela entidade associativa ou a restituição do valor. Podem, ainda, manter a contestação, apresentando os motivos e documentos que comprovem a discordância.

O cálculo dos valores descontados será corrigido pela inflação. Ao manter a contestação, o INSS disponibilizará à entidade associativa Guia de Recolhimento da União (GRU) para restituição dos valores, via PDMA, observando-se o seguinte procedimento.

Pagamento será intermediado pelo INSS. A entidade associativa fará a restituição ao INSS por meio de GRU, e o INSS repassará o montante recebido ao beneficiário diretamente na conta cadastrada para recebimento do benefício.

Tire suas dúvidas