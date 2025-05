CPI das Bets quer indiciar Virgínia, Rico e outros influencers, mas votação é incerta

A CPI das Bets estuda incluir, no relatório final da senadora Soraya Thronicke (Podemos-MS), pedido de indiciamento da influenciadora digital Virgínia Fonseca e de outros influenciadores que divulgam sites de apostas.

Os senadores veem indícios de desrespeito ao Código de Defesa do Consumidor, pela falta de indicação de publicações como peças publicitárias. Além disso, analisam a possibilidade de enquadrar alguns influenciadores em crimes como o de estelionato.

Apesar da predisposição em incluir influenciadores no relatório final, é provável que o texto nem seja apreciado pela comissão. Há um movimento de senadores da "bancada das bets" para esvaziar a CPI e os trabalhos têm sido marcados por falta de quórum.

"Me preocupa a falta de quórum no dia da votação do relatório. Aí o Brasil vai saber quem são os 'pizzaiolos'", afirmou a relatora nesta quarta-feira, 14.

A CPI colheu o depoimento, nesta quarta, do influenciador digital Rico Melquíades, vencedor da edição de 2021 do programa A Fazenda, da TV Record. Ele é investigado na Operação Game Over, da Polícia Civil de Alagoas.

Aos senadores, ele repetiu a estratégia de Virgínia Fonseca, ouvida na véspera, e disse que apenas firma contratos de publicidade com uma empresa de apostas porque a legislação assim o permite.

"Se eu divulgo hoje, é porque o Congresso aprovou. Então, acho que esse pensamento (sobre os impactos das bets na sociedade) deveria vir de vocês também. Eu estou fazendo o meu trabalho. Eu não obrigo ninguém a jogar", afirmou o influenciador.

Rico Melquíades tem 10 milhões de seguidores. Virgínia, 53 milhões. Ambos buscaram se afastar de implicações negativas sobre apostadores dizendo que fazem recomendações sobre jogar com responsabilidade.

A relatora Soraya Thronicke comentou o depoimento de Virgínia nesta quarta ao lembrar que toda a sociedade é responsável pela proteção de crianças e adolescentes.

"As plataformas continuam com apelo infantil. Até mesmo a própria influenciadora ontem, Virgínia. Eu achei que fosse o estilo dela de vestimenta, mas ela estava com um estilo bastante jovial, muito adolescente. E adolescente não pode jogar. Vocês atraem público. Deveriam se comportar e atrair um público que tem comportamento menos jovial. De repente, usar um terno, sei lá...", disse.

A senadora Damares Alves (Republicanos-DF), que não é membro da CPI, mas participa das reuniões, também criticou o fato de Virgínia ter comparecido "à vontade demais".

"A gente encontrou ali elementos. Claro que a partir de ontem ela vai vender mais garrafinhas, mais moletom. Tudo muito pensado, cada detalhe. Que bom que o Ricardo não trouxe nenhum objeto para vender nada", disse.

Após aprovados, relatórios finais de comissões parlamentares de inquérito são encaminhados para investigações da polícia e do Ministério Público. A previsão é a de que a CPI das Bets chegue ao fim em 14 de junho.