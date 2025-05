Cosméticos calmantes: 10 produtos certos para proteger sua pele no frio

Basta o tempo ficar mais frio - e o ar mais seco - para começarmos a sentir a pele mais sensível e reativa. Coça por qualquer motivo, fica áspera, vermelha, irritada. Essas condições podem ser causadas tanto por banhos mais quentes quanto pelo clima mesmo.

Por isso, durante essa estação, é fundamental redobrar os cuidados com a pele, utilizando os produtos certos, com ativos hidratantes e calmantes, que fortaleçam a barreira cutânea. Confira a nossa seleção:

1. Hidratante Reparador, Sallve

Com ceramidas e pantenol, dois ativos famosos por seu poder de reparação da pele, esse hidratante é indicado para pele ressecada e tem efeito calmante as mais sensíveis, sensibilizadas, depois de tomar sol ou fazer procedimentos estéticos como laser. Ele reduz a vermelhidão e acalma, prevenindo a descamação.

2. Epidrat Calm Hidratante, Mantecorp

Com textura de balm, esse hidratante restaurador é ótimo para peles sensíveis ou sensibilizadas. Ele tem ação calmante e hidratante para proporcionar conforto imediato com sensação refrescante (o que também alivia o ardor e a vermelhidão).

3. Creme Calmante Multirreparador, Principia

Com um combo de ativos calmantes - vitamina E, glicerina, manteiga de karité, pantenol, esqualano, bisabolol e minerais -, ele promete amenizar a irritação, aliviar a ardência, reduzir a descamação, diminuir a vermelhidão e melhorar assaduras. E, de quebra, aumenta a firmeza e elasticidade da pele, além de proporcionar maciez e melhorar o viço.

4. Calming Cream, Creamy Skincare

Ele promete alívio imediato da irritação para pele sensibilizada por fatores externos - como ácidos. Também atenua a vermelhidão, a descamação e a coceira, trio de sintomas bem comuns da pele seca ou sensibilizada. Sua hidratação é leve e não oleosa, recompõe a barreira cutânea, deixa a pele suave e macia, com rápida absorção.

5. Cicaplast Baume B5+ Cuidado Multirreparador Calmante, La Roche-Posay

Diz a lenda, todas as francesas têm um desse no nécessaire. Se trata de um cuidado multirreparador calmante que acelera e melhora a reparação da barreira da pele.

Traz um complexo prebiótico que age para reequilibrar o microbioma da pele, além de pantenol calmante e agentes que hidratam, protegem e acalmam a pele. Indicado para pele sensibilizada, prevenção de assaduras, lábios fragilizados, descamações, alívio da sensação de queimadura solar, ressecamento intenso, e depois de procedimentos dermatológicos.

6. Cicabio Creme, Bioderma

Em embalagem boa para carregar na bolsa, ele repara a superfície da pele, alivia aquela vontade louca de coçar, reduz o desconforto da pele irritada e hidrata. Não comedogênico, tem efeito semi-oclusivo (formando uma camada de proteção para evitar que a hidratação se perca) e não tem perfume (outro fator de irritação).

7. Hidratante Facial Pele Sensível Suavié Aquasensi, Darrow

Esse gel é indicado para a hidratação diária das peles sensíveis ou sensibilizadas - mesmo que oleosas. Ele traz efeito calmante imediato e hidratação por 48h, graças a ativos que ajudam na redução da vermelhidão, restauram a barreira e trazem sensação de conforto para a pele. Não contém álcool, fragrância, corante e parabenos.

8. Creme Reparador Intensivo Aquaphor (Duo Pack 2x10ml), Eucerin

Essa pomada é famosa no Tik Tok! Sua fórmula com ativos calmantes rende alívio imediato da pele seca e repara em situações de queimaduras leves, cicatrizes, fricção de roupas, pele sensibilizada, mãos e cutículas ressecadas, assaduras, tatuagem e arranhões.

Ótima para reparação e hidratação da pele seca, muito seca e áspera. Hidrata por 24 horas, não comedogênica, protege e acalma, e pode ser usada até em bebês e crianças.

9. Creme Multirreparador Calmante Nutrel B5, Profuse

Creme multirreparador calmante indicado para uso em várias áreas, como rosto, lábios e região dos olhos. Alívio imediato para irritação, vermelhidão e ressecamento porque traz ingredientes como pantenol, óleo de amêndoas e lanolina vegetal, bons para pele saudável, macia e protegida.

10. Creme Anti-Idade para Pele Sensível Isdinceutics Hyaluronic Moisture Sensitive Skin, ISDIN

Produto antiage formulado para peles sensíveis, sensibilizadas ou propensas à vermelhidão. Proporciona hidratação profunda e duradoura, graças a duas moléculas de ácido hialurônico que também atuam prevenindo e reduzindo os sinais da idade.

Traz também um complexo chamado Redness Relief, que acalma, alivia e reduz os incômodos das peles sensíveis ou sensibilizadas, aliviando sinais de coceira, vermelhidão e ardência. Também protege a pele contra os efeitos da poluição e dos radicais livres.

