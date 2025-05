Cisco registra lucros sólidos no 3º trimestre fiscal

A Cisco Systems superou as expectativas de lucros do terceiro trimestre fiscal nesta quarta-feira, 14. O lucro ajustado por ação foi de US$ 0,96, contra a estimativa de consenso de Wall Street de US$ 0,92, de acordo com a FactSet, e acima dos US$ 0,88 do mesmo período do ano passado.

A receita do trimestre atingiu US$ 14,15 bilhões, também acima da previsão dos analistas, de US$ 14,05 bilhões, e um aumento de 11% em relação a 2024.

Há muito tempo a Cisco vem tentando se diversificar de seu negócio principal. Além de redes, ela possui ferramentas de colaboração WebEx e segurança de rede, destacada por sua aquisição da Splunk em março de 2024.

Às 17h26 (de Brasília), as ações da Cisco subiam 3,77% no after hours de Nova York. Fonte: Dow Jones Newswires.