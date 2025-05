China suspende medida de Lista de Entidades Não Confiáveis para 17 empresas dos EUA

Um porta-voz do Ministério do Comércio da China disse, nesta quarta-feira, que 17 empresas dos Estados Unidos foram suspensas da Lista de Entidades Não Confiáveis por 90 dias, como parte da implementação do acordo alcançado entre as duas superpotências globais na Suíça, no fim de semana.

Segundo o representante, com a suspensão, empresas chinesas podem solicitar o comércio com as companhias e, a partir disso, o Mecanismo de Trabalho da Lista de Entidades Não Confiáveis as analisará de acordo com a lei e aprovará os pedidos que atendam às condições.

Também foi anunciada a retirada por 90 dias, a partir desta quarta-feira, das medidas de controle de exportação contra 28 entidades norte-americanas, que proibia a exportação de "itens de dupla utilização para elas".

O porta-voz comentou que, em relação ao controle estratégico de minerais, todos os departamentos acreditam ser crucial a implementação de "um controle completo" e que as autoridades acelerarão o registro e a manutenção de registros de empresas relacionadas ao setor.

"As autoridades garantirão a implementação de medidas de controle por meio da divulgação contínua de políticas de controle, alertas de risco de exportação e supervisão e inspeção, de modo a salvaguardar efetivamente a segurança nacional e os interesses de desenvolvimento", mencionou o porta-voz.