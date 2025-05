China e UE discutiram incertezas econômicas globais, diz BC chinês

PEQUIM (Reuters) - A China e a União Europeia discutiram de forma aprofundada as incertezas econômicas globais durante uma reunião do grupo de trabalho financeiro realizada em Bruxelas na terça e na quarta-feiras, informou o Banco do Povo da China nesta quarta.

Os dois lados discutiram a otimização do acesso ao mercado, a transferência de dados entre fronteiras e a supervisão dos setores bancário e de seguros.

A reunião contou com a participação de membros de bancos centrais, reguladores financeiros e de valores mobiliários da China e da UE.

