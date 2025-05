Casal que obrigou jovem a viver em gaiola para cães é detido nos EUA

Um casal do estado de Nova Jersey, nos Estados Unidos, foi detido e acusado de sequestrar e abusar durante sete anos de uma menor, a quem mantiveram trancada em uma gaiola para cães e depois em um banheiro, informaram autoridades nesta quarta-feira (14).

A jovem de 18 anos, que escapou em 8 de maio de seu cativeiro com a ajuda de um vizinho, denunciou Brenda Spencer (38) e Branndon Mosley (41) por terem-na sequestrado e abusado sexualmente dela desde 2018, quando a retiraram da escola e a confinaram em casa, relatam as autoridades em comunicado.

Segundo a imprensa local, a jovem é filha de Spencer, uma desempregada, e o padrasto trabalhava como maquinista de trens.

"Durante aproximadamente um ano, eles obrigaram-na a viver em uma gaiola para cães, de onde a deixavam sair periodicamente" e, mais tarde, a confinaram em "um banheiro fechado com cadeado [e] acorrentada", detalhou na nota a promotora do distrito de Camden, Grace C. MacAulay, e o chefe de polícia da localidade de Gloucester, David Harkins.

Em outras ocasiões, o casal obrigou a jovem a viver em um quarto vazio, que tinha um sistema de alarme para alertar a seus captores de uma eventual tentativa de fuga e que apenas contava com um balde como banheiro, acrescentaram.

A jovem também denunciou que Mosley a agredia com um cinto e abusou sexualmente dela durante anos, segundo a nota.

Além disso, outra menina, de 13 anos, vivia na residência e tampouco frequentava a escola por decisão de Spencer, acrescentaram as autoridades.

