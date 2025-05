Casa Branca diz que Trump firmou acordo que pode movimentar mais de US$ 1,2 trilhão com Catar

A Casa Branca anunciou nesta quarta-feira, 14, que os Estados Unidos assinaram com o Catar um conjunto de acordos econômicos e comerciais que podem movimentar mais de US$ 1,2 trilhão. Em comunicado oficial, o governo norte-americano destacou que os contratos firmados durante a visita do presidente norte-americano, Donald Trump, ao país do Golfo fortalecem a "manufatura americana e a liderança tecnológica dos EUA".

Segundo o governo norte-americano, o Catar tem planos de investir nos EUA "pelos próximos cinco anos".

Entre os destaques está a venda de até 210 aeronaves da Boeing à Qatar Airways, em um contrato de US$ 96 bilhões que inclui motores da GE Aerospace. Segundo a Casa Branca, trata-se do "maior pedido de aviões de fuselagem larga da história da Boeing" e deve sustentar "154 mil empregos nos EUA por ano".

O comunicado também detalha outros acordos importantes. A empresa McDermott mantém sete projetos ativos com a Qatar Energy, avaliados em US$ 8,5 bilhões. Já a Parsons venceu contratos de até US$ 97 bilhões em engenharia, enquanto a Quantinuum formou uma joint venture com a Al Rabban Capital para investir até US$ 1 bilhão em tecnologia quântica.

No setor de defesa, a Raytheon firmou um contrato de US$ 1 bilhão para fornecer sistemas contra drones ao Catar, e a General Atomics fechou um acordo de quase US$ 2 bilhões para a venda de aeronaves pilotadas remotamente MQ-9B. Os dois países também assinaram uma declaração de intenções para aprofundar sua parceria de segurança, com previsão de investimentos superiores a US$ 38 bilhões.

O acordo é o segundo firmado por Trump em sua turnê pelos países do Golfo Pérsico.

Na terça-feira, o republicano anunciou que garantiu US$ 600 bilhões em investimentos da Arábia Saudita.