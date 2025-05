Potente, fácil de levar e barata: testamos a caixa de som Philco Extreme

Adoro música e, por isso, o som fica ligado quase o tempo todo em casa. Mas sentia falta de algo para usar no quintal e também durante viagens. Então decidi investir em um aparelho portátil, e a escolha foi o Speaker Philco PBS220BT Extreme Bluetooth.

O aparelho promete conexão rápida e facilidade na hora de transportar. Mas será que vale a pena? Testei a caixa de som por pouco mais de um mês, praticamente todos os dias, e as impressões você confere a seguir:

O que eu gostei

Conexão rápida. Assim que liguei e busquei a caixa de som no celular pelo Bluetooth, ela apareceu e consegui conectá-la facilmente. O aparelho funciona bem tanto com a conexão quanto via cabo USB. O Bluetooth é compatível com notebooks, tablets e smartphones, todos bem fáceis de conectar.

Caixa de som Philco Extreme Bluetooth Imagem: Simone Machado/Colaboração para o Guia de Compras UOL

Qualidade do som. Com dois alto-falantes Woofer de 3,5 polegadas, o dispositivo produz som alto, que pode ser regulado tanto pelo celular quanto pelos botões que possui. Achei o som de boa qualidade e com clareza durante a reprodução das músicas, podendo ser usado tanto no dia a dia quanto em festas pequenas, com umas dez ou 15 pessoas.

Facilidade no transporte. O tamanho dela é bom para levar em viagens, sem ocupar muito espaço. Ela possui 36,8 cm de comprimento e 20,1 cm de altura. Além disso, é leve (2,6 kg), portanto, fácil de ser transportada. Seu design tem uma alça, o que também facilita o transporte. Por funcionar sem fio, com uma bateria que dura cerca de quatro horas, ela é prática de ser usada em qualquer ambiente.

Funcionalidades. Além de reproduzir músicas, também funciona como rádio, bem simples de sintonizar. Ela possui ainda entrada para microfone.

Design moderno. O aparelho possui luzes de LED embaixo e nas laterais, que piscam e mudam de cor conforme o ritmo da música.

Preço. A caixa de som tem bom custo-benefício.

Pontos de atenção

Graves. Não sou muito de ouvir músicas eletrônicas, que possuem os graves mais marcantes. Mas ao testar a caixa de som nesse estilo, notei que eles não são tão bons.

Carregador. A caixa de som vem com o fio UBS para carregamento, porém a base do carregador, que liga na tomada, não.

O que mudou para mim

Após comprar a caixa de som, eu e meu noivo passamos a ouvir mais música, principalmente quando estamos no quintal de casa, já que ela tem uma potência boa e pode ser deixada na área gourmet.

Além disso, passamos a levá-la durante as viagens devido a sua praticidade.

Para quem eu indico

A Speaker Philco PBS220BT Extreme Bluetooth pode ser uma opção para quem gosta de fazer pequenas festas em casa ou de ouvir música enquanto relaxa no quintal.

Também pode ser usada por quem gosta de viajar e não dispensa um som onde quer que esteja.

