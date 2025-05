Caiado promete aprovar anistia se for eleito presidente em 2026

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), afirmou hoje que dará anistia aos envolvidos nos atos golpistas caso seja eleito presidente em 2026.

O que aconteceu

Caiado foi questionado se o apoio à anistia vai ser uma condição para o candidato da direita em 2026. "Se for presidente da República, eu vou anistiar e vou começar uma nova história no Brasil", disse o governador em entrevista à Globonews.

A jornalista Andreia Sadi citou as declarações de Jair Bolsonaro (PL) na entrevista de hoje ao UOL. O ex-presidente cobrou que governadores de direita se posicionem sobre a inelegibilidade do ex-presidente. "Gostaria, não posso obrigar, que os governadores falassem: 'Bolsonaro está inelegível por quê? Essas acusações valem?".

Caiado falou em "anistiar a situação toda" e disse que o país já se cansou do assunto. "Chegando na Presidência da República, no mesmo momento eu vou resolver esse assunto, anistiar essa situação toda. E vamos discutir o problema de crescimento e pacificação do país."

Além de Caiado, há uma fila de governadores buscando o apoio de Bolsonaro para disputar a Presidência em 2026. Ele indicou que não deve abrir mão da candidatura em nome de uma possível união da direita. "Mais do que nunca, me sinto credenciado a ir para o debate, com toda a humildade. No primeiro turno, vamos disputar, debater."