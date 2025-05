Brasil avalia emissão inédita de títulos soberanos em iuanes no mercado chinês, dizem fontes

Por Marcela Ayres

BRASÍLIA (Reuters) - O Tesouro Nacional está considerando a emissão inédita de títulos da dívida soberana no mercado chinês, denominados em iuanes, disseram duas fontes do governo, ressaltando que ainda não há uma decisão final sobre os chamados "panda bonds".

O plano, divulgado inicialmente pelo jornal Folha de S. Paulo, reflete o esforço do país em estreitar laços com a China, seu principal parceiro comercial.

A estratégia ganhou força em meio à guerra comercial desencadeada pelas tarifas impostas pelos Estados Unidos e foi reforçada pela visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva a Pequim, encerrada na quarta-feira com uma série de anúncios de investimentos chineses e um acordo de swap cambial entre o Banco Central do Brasil e o Banco Popular da China.

O Tesouro não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

Uma das fontes, que falou sob condição de anonimato devido à sensibilidade do tema, afirmou que uma emissão soberana em iuanes faria sentido diante da expansão do mercado financeiro chinês, destacando que o Tesouro avalia regularmente oportunidades de emissão em moedas diferentes do dólar.

"Como não há ainda uma decisão definitiva, difícil avaliar o 'timing' e se seria algo para este ano, para um futuro próximo ou se seria algo mais para o futuro", disse.

No seu plano anual de financiamento deste ano, o Tesouro destacou a continuidade da priorização de emissões externas em dólares, com o objetivo de manter uma curva de juros soberana eficiente e fornecer referência para emissões de empresas brasileiras no exterior.

Em fevereiro, o país captou US$2,5 bilhões com a emissão de um novo título soberano de 10 anos na moeda norte-americana.

Atualmente, 96% da dívida pública brasileira é denominada em reais, com o restante concentrado majoritariamente em dólares. A última emissão externa em moeda diferente foi realizada em 2014, em euros.

