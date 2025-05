Bolsas de NY fecham sem direção única em meio a anúncios relacionados à IA no Oriente Médio

As bolsas de Nova York apresentaram desempenho misto nesta quarta-feira, 14, apesar dos sinais de diminuição das tensões comerciais e de uma série de negócios relacionados à inteligência artificial (IA) no Oriente Médio - resultado da turnê do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pela região.

O Dow Jones caiu 0,21% aos 42.051,06 pontos; o S&P 500 avançou 0,10%, aos 5.892,58 pontos; e o Nasdaq fechou em alta de 0,72%, aos 19.146,81 pontos. Os dados são preliminares.

No início da tarde, a Casa Branca anunciou que os EUA assinaram um conjunto de acordos econômicos e comerciais com o Catar que podem movimentar mais de US$ 1,2 trilhão. Na terça, Trump anunciou investimentos de US$ 600 bilhões em parceria com a Arábia Saudita.

As ações da Nvidia subiram 4,1%, após ganhos de 5,6% no pregão anterior, com o anúncio de que a fabricante de chips para IA se unirá à Humain, subsidiária do Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita, para impulsionar o desenvolvimento da inteligência artificial no país. A parceria inclui a construção de data centers com capacidade de até 500 megawatts.

A Advanced Micro Devices (AMD) ganhou 4,7%, depois que seu conselho aprovou um novo programa de recompra de ações no valor de US$ 6 bilhões. Somado ao plano existente, a fabricante de chips tem autoridade para recomprar cerca de US$ 10 bilhões em ações. A AMD já havia avançado 4% na terça-feira, após o anúncio de que também forneceria semicondutores à Humain.

A Super Micro Computer também voltou a avançar, com salto de 15,7% após ganho de 16% na sessão passada. Analistas da Raymond James iniciaram a cobertura das ações da fabricante de servidores com a recomendação "Outperform" e preço-alvo de US$ 41.

A Palantir Technologies subiu 1,6%. A empresa de análise de dados subiu 8,1% na terça-feira e terminou a sessão com um valor de mercado de US$ 302,3 bilhões, pela primeira vez acima de US$ 300 bilhões.

*Com informações da Dow Jones Newswires