Banco Mercantil tem lucro líquido de R$ 241 milhões no 1º trimestre, alta de 46% em um ano

O Banco Mercantil encerrou o primeiro trimestre deste ano com lucro líquido de R$ 241 milhões, um crescimento de 46% em relação ao mesmo período do ano passado. Na comparação com o quarto trimestre, o crescimento foi de 17%, de acordo com a instituição financeira.

Os resultados avançaram diante do crescimento da carteira de crédito, acompanhado por uma queda do custo de crédito em relação ao portfólio. Também houve queda na inadimplência total.

O portfólio do Mercantil alcançou R$ 18,983 bilhões, alta de 27% em um ano. A maior parte da carteira está em operações de crédito consignado: eram R$ 12,134 bilhões em março, crescimento de 42% em um ano. A segunda maior alta foi no crédito pessoal, que expandiu 23% em um ano, para R$ 2,587 bilhões.

A inadimplência, medida pelos atrasos acima de 90 dias, teve queda de 0,4 ponto porcentual em 12 meses, caindo para 2,17% em março deste ano. As provisões representaram 2,3% da carteira de crédito do Mercantil, uma redução de 0,8 ponto porcentual em relação ao ano passado.

O resultado da intermediação financeira subiu 13% em um ano, para R$ 1,068 bilhão. As receitas com prestação de serviços tiveram alta de 27%, para R$ 203 milhões. O retorno sobre o patrimônio líquido (ROE, na sigla em inglês) teve alta de 11,7 pontos porcentuais, e ficou em 46,4%.

"Mais uma vez, alcançamos um resultado bastante sólido e crescente, mesmo em um cenário desafiador e de complexidades macroeconômicas", diz em nota o CEO do banco, Gustavo Araújo. "Isso é resultado de uma estratégia que sempre foi a marca do banco: a diferenciação de mercado, agora baseada na digitalização, e que busca atender o cliente no canal que for mais simples e conveniente para ele."

O saldo de depósitos do banco cresceu 36% em um ano, para R$ 23,701 bilhões. Segundo o Mercantil, 87% do total foi captado através de canais próprios.

Ao todo, o Mercantil tinha 9 milhões de clientes em março, uma expansão de 9% em um ano. No trimestre, o banco abriu 25 novas agências em 24 novas cidades, em especial das regiões Sul e Sudeste do País.