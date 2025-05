Banco Bmg tem lucro líquido de R$115 mi no 1º tri, com melhora em rentabilidade

Por Paula Arend Laier

SÃO PAULO (Reuters) - O Banco Bmg teve lucro líquido recorrente de R$115 milhões no primeiro trimestre, alta de 21,7% ante o mesmo período do ano passado, de acordo com dados divulgados pelo banco nesta quarta-feira, com melhora na rentabilidade, bem como expansão da carteira de crédito e queda na inadimplência.

O retorno sobre o patrimônio líquido médio (ROAE) aumentou para 12,1% nos três meses encerrados no final de março, de 9,9% um ano antes, enquanto a margem financeira após o custo de crédito subiu 8,4%, para R$774 milhões. O índice de eficiência caiu 5,8 pontos percentuais, para 47,9%.

A carteira de crédito atingiu R$26,8 bilhões, alta de 7,8% ano a ano, enquanto o índice de inadimplência acima de 90 dias ficou em 4,1%, queda de 0,6 ponto em comparação ao primeiro trimestre de 2024.

"Temos evoluído de um banco transacional para relacional, fortalecendo a proximidade com nossos clientes que cada vez mais concentram operações financeiras dentro do Bmg", afirmou o presidente-executivo do banco, Felix Cardamone, em comunicado à imprensa sobre os números do trimestre.