Bahia perde para o Atlético Nacional (1-0) e Grupo F da Libertadores fica embolado

O Bahia desperdiçou uma chance de se classificar para as oitavas de final da Copa Libertadores-2025 ao perder nesta quarta-feira (14) por 1 a 0 para o Atlético Nacional que mais uma vez se impôs jogando em casa e embolou o Grupo F, que com este resultado terá uma reta final dramática.

Com um gol de seu novo atacante Kevin Viveros no início do segundo tempo (46'), a equipe colombiana conquistou sua segunda vitória consecutiva contra times brasileiros no principal torneio de clubes da América do Sul.

Antes, o 'Verdolaga' havia derrotado o Inter de Porto Alegre em Medellín. Com isso, faltando apenas uma partida para fechar o grupo, está na primeira colocação com 9 pontos.

"Nos faltava dar um passo no cenário internacional e hoje vamos descansar no topo da tabela", disse o técnico argentino Javier Gandolfi na entrevista coletiva.

É resultado da "fome que o time tem". "Continua com fome, ainda está dando tudo de si, e hoje acho que fomos superiores durante boa parte da partida".

O Tricolor de Salvador, com 7, caiu para a segunda colocação. O Colorado gaúcho, que tem 5 pontos, enfrenta o Nacional de Montevidéu (4 pontos) na quinta-feira, no encerramento da quinta rodada.

Se tivesse vencido nesta quarta, o Bahia teria garantido a classificação, mas agora o panorama é nebuloso: o Internacional, seu próximo adversário, o ultrapassará se vencer, enquanto o Nacional o alcançará se conseguir os três pontos.

"Contra o Inter, vamos continuar com o nosso estilo de jogo (...) são partidas difíceis", mas "temos uma chance, temos uma oportunidade", disse o técnico Rogério Ceni.

- Gol anulado -

O Atlético Nacional entendeu na última partida ? em que venceu o Inter por 3 a 1 ? que o segredo é atacar intensamente o adversário.

Assim como naquela partida, Marino Hinestroza foi o protagonista na ponta direita, mas Billy Arce, do outro lado do campo, não quis ficar em segundo plano.

O equatoriano foi persistente na busca pelo gol e, principalmente, pelo seu camisa 9, Kevin Viveros.

Após marcar dois gols na partida anterior, o jogador substituiu Alfredo Morelos e se tornou o atacante de confiança de Gandolfi.

Logo no início Viveros marcou um gol, mas o árbitro anulou a jogada por impedimento milimétrico.

Do outro lado, o atacante uruguaio Luciano Rodríguez aparecia pouco e o Bahia tentava surpreender os donos da casa com ataques rápidos, mas sem sucesso.

Há algumas rodadas, o time de Ceni era o mais bem posicionado na tabela, mas levou um choque de realidade ao perder por 3 a 1 para o Nacional do Uruguai, em Salvador.

- Viveros dá vitória ao Atlético -

No segundo tempo, o Atlético Nacional voltou a atacar desde o início. Gandolfi tomou uma decisão impopular ao dar mais minutos para Viveros e não para Morelos. Seu escolhido retribuiu.

O goleiro Harlen "Chipi Chipi" Castillo, que substituiu o icônico David Ospina, doente, deu um chute longo de sua área.

Billy Arce, que vive sua melhor fase desde que chegou ao clube, alcançou a bola e chutou em velocidade, mas o goleiro Marcos interceptou. O rebote sobrou para Viveros, que finalizou para o fundo da rede (46'). O árbitro fez uma longa pausa para analisar com o auxílio do VAR um suposto toque de mão de Arce mas acabou validando o gol.

Rogério Ceni colocou em campo William José, que havia marcado o gol na vitória (1-0) no duelo entre as duas equipes na terceira rodada do grupo.

Mas o jogador não conseguiu mudar o rumo da partida, nem mesmo quando Ceni decidiu avançar suas linhas nos 10 minutos finais.

Até esse momento da partida, os brasileiros não haviam dado um único chute na direção do gol.

Escalações:

Atlético Nacional: Harlen Castillo - Andrés Román, Juan José Arias, William Tesillo, Camilo Cándido - Jorman Campuzano, Matheus Uribe, Edwin Cardona (Dairon Asprilla, 81'), Billy Arce (Andrés Sarmiento, 88') - Marino Hinestroza (Elkin Rivero, 90'+6) e Kevin Viveros (Alfredo Morelos, 80'). Técnico: Javier Gandolfi.

Bahia: Marcos Felipe - Erick, David Duarte, Santiago Mingo, Luciano Juba - Caio Alexandre (Nicolás Acevedo, 77'), Everton Ribeiro (Rodrigo Nestor, 68'), Jean Lucas (Michael Araújo, 87'), Cauly (Kayky, 77') - Erick Pulga e Luciano Rodríguez (William José, 68). Técnico: Rogério Ceni.

