Aramco diz ter acordos de até US$90 bi com EUA em meio à turnê de Trump no Golfo

DUBAI (Reuters) - A Saudi Aramco disse nesta quarta-feira que assinou 34 acordos preliminares com grandes empresas norte-americanas, potencialmente no valor de até US$90 bilhões, em um esforço para aprofundar seus laços comerciais com os Estados Unidos após a visita do presidente dos EUA, Donald Trump, ao país.

O anúncio foi feito um dia após a Arábia Saudita prometer US$600 bilhões em investimentos nos EUA.

Ainda assim, a maioria dos acordos listados pela gigante estatal do petróleo eram memorandos de entendimento sem um valor associado. Alguns acordos também foram anunciados anteriormente, como o acordo para a compra de 1,2 milhão de toneladas de gás natural liquefeito (GNL) por ano por duas décadas da NextDecade .

Os acordos ressaltam os esforços da Arábia Saudita para fortalecer suas parcerias energéticas e atrair investimentos estrangeiros. O país busca equilibrar o domínio do petróleo com um crescimento industrial e tecnológico mais amplo, de acordo com a Visão 2030.

"Os EUA são realmente um bom lugar para colocar nosso investimento", disse o presidente-executivo da Aramco, Amin Nasser, na terça-feira, no Fórum de Investimento EUA-Saudita, em Riad.

O fórum coincidiu com a turnê de quatro dias de Trump no Golfo, marcada por recepções luxuosas e uma série de acordos comerciais, incluindo US$142 bilhões em acordos de armas.

A Aramco é a espinha dorsal econômica da Arábia Saudita, gerando a maior parte da receita do país por meio das exportações de petróleo e financiando sua ambiciosa iniciativa de diversificação Vision 2030. Suas ações caíram quase 9% este ano.

ASSINATURAS

A empresa disse que os acordos, firmados por meio de suas empresas do Grupo Aramco, têm como objetivo desenvolver seus laços de longa data com empresas dos EUA, aumentar o valor para os acionistas e expandir a colaboração em energia e outros setores estratégicos.

Um memorando de entendimento com a Nvidia visa estabelecer uma infraestrutura industrial avançada de inteligência artificial, incluindo um centro de IA, um centro de engenharia e robótica e programas de capacitação profissional.

A Aramco também assinou um memorando de entendimento com a ExxonMobil para avaliar uma atualização significativa de sua refinaria SAMREF, com planos de expandi-la e transformá-la em um complexo petroquímico integrado.

A empresa também assinou um acordo não vinculativo com a Amazon Web Services para colaborar em iniciativas de transformação digital e de baixo carbono, enquanto um memorando de entendimento com a Qualcomm foca na colaboração para aprimorar redes industriais e recursos de IA.

"Nossas atividades relacionadas aos EUA evoluíram ao longo das décadas e agora incluem pesquisa e desenvolvimento multidisciplinar, a refinaria Motiva em Port Arthur, investimentos em startups, colaborações potenciais em GNL e aquisições contínuas", disse Nasser em um comunicado.

A Aramco afirmou na terça-feira que investiria US$3,4 bilhões para expandir a refinaria Motiva no Texas.

(Reportagem de Manya Saini)