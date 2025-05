Alcaraz supera Draper e vai à semifinal do Masters 1000 de Roma

Eficiente contra um adversário que sempre causa problemas, o espanhol Carlos Alcaraz (N.3) se classificou para a semifinal do Masters 1000 de Roma ao derrotar o britânico Jack Draper (N.5) nesta quarta-feira (14) com um duplo 6-4.

A vitória tem um prêmio duplo, já que garante a Alcaraz o retorno à segunda posição no ranking da ATP, que o coloca como cabeça de chave número 2 em Roland Garros, evitando um confronto com o italiano Jannik Sinner (N.1) antes de uma hipotética final no saibro parisiense.

Depois do jogo de altos e baixos contra o russo Karen Khachanov nas oitavas de final, o espanhol de 22 anos mostrou uma versão melhorada nesta quarta-feira.

Contra um adversário que o derrotou em duas das cinco vezes em que haviam se enfrentado antes, Alcaraz se mostrou imparável no primeiro set, apesar de Draper ter saído em vantagem depois de conseguir uma quebra no sexto game.

A resposta de Alcaraz foi contundente: quatro games consecutivos e 1 a 0 no placar.

A segunda parcial começou com outra quebra do espanhol, mas no game seguinte, Draper voltou para o jogo, até perder o saque novamente e Alcaraz aproveitar para fechar o duelo em uma hora e 37 minutos.

O jovem espanhol mostrou muita confiança, conseguindo 24 bolas vencedoras (contra apenas oito de Draper), embora tenha assumido mais riscos, o que o levou a cometer mais erros (29 a 17).

Na quinta-feira, Alcaraz vai enfrentar por uma vaga na final o vencedor do confronto entre o alemão Alexander Zverev, ainda número 2 do mundo e defensor do título em Roma, e o italiano Lorenzo Musetti (N.9).

Também nesta quarta-feira, o norueguês Casper Ruud (N.7) avançou às quartas de final ao derrotar o espanhol Jaume Munar (N.66) por 2 sets a 0 (6-3 e 6-4).

jr/mcd/jvb/cb/aa

