Ações financeiras impulsionam mercados de China e Hong Kong

XANGAI (Reuters) - As ações da China e de Hong Kong fecharam em alta nesta quarta-feira lideradas pelo setor financeiro, com analistas dizendo que as novas regras sobre avaliação do desempenho dos fundos podem melhorar certos componentes dos índices, enquanto os investidores mudavam seu foco para balanços de tecnologia.

No fechamento, o índice de Xangai teve alta de 0,86%, enquanto o índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, avançou 1,21%. O índice Hang Seng, de Hong Kong, subiu 2,3%.

As ações de bancos e seguradoras lideraram os ganhos, com o Índice Financeiro do CSI300 subindo 2,2%. Na semana passada, a China divulgou regulamentações sobre fundos mútuos que exigem que eles estabeleçam referências claras de desempenho.

O fortalecimento dos referenciais de desempenho pode levar os fundos mútuos a aumentar as alocações para ações componentes dos índices, disseram analistas da Huafu Securities em uma nota. As ações de bancos são um componente importante do índice CSI300.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei recuou 0,14%, a 38.128 pontos.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG subiu 2,30%, a 23.640 pontos.

. Em XANGAI, o índice SSEC ganhou 0,86%, a 3.403 pontos.

. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, avançou 1,21%, a 3.943 pontos.

. Em SEUL, o índice KOSPI teve valorização de 1,23%, a 2.640 pontos.

. Em TAIWAN, o índice TAIEX registrou alta de 2,12%, a 21.782 pontos.

. Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES desvalorizou-se 0,26%, a 3.871 pontos.

. Em SYDNEY o índice S&P/ASX 200 avançou 0,13%, a 8.279 pontos.