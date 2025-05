Van que se envolveu em acidente com 9 mortos não tinha licença, diz ANTT

A van que transportava 19 pessoas quando se envolveu em um acidente ontem —no qual nove de seus passageiros morreram— não tinha autorização para o transporte interestadual de passageiros, segundo a ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres). O veículo saiu do Triângulo Mineiro rumo ao Ceará.

O que aconteceu

Nove pessoas morreram após uma van e um caminhão baterem de frente na BR-251, em Minas Gerais, ontem. Ao todo, o veículo transportava 19 passageiros.

ANTT informou em nota ao UOL que a van não tinha autorização para o transporte interestadual de passageiros. A agência estatal lamentou o ocorrido e disse que "está acompanhando o caso e fornecerá todas as informações disponíveis às autoridades de segurança pública para apoiar as investigações sobre as causas do acidente".

O acidente

Nove pessoas morreram em acidente envolvendo van e caminhão na BR-251, em Minas Gerais. A batida foi na região do Barrocão, na cidade de Grão Mogol, às 21h31 de ontem.

Os oito sobreviventes da van foram encaminhados para hospitais da região. Parte das vítimas foi levada para Montes Claros e outra parte para a cidade de Francisco Sá. Os dois ocupantes do caminhão foram liberados ainda no local.

Ao menos duas pessoas estão em estado grave. A Santa Casa de Montes Claros recebeu seis dos oito feridos: quatro homens adultos, uma mulher de 36 anos e uma menina de oito anos. As duas mulheres e a criança têm estado de saúde estável, um dos homens foi socorrido em estado gravíssimo e passou por cirurgia, enquanto o outro respira com ajuda de aparelhos. A sexta vítima não teve estado de saúde divulgado. O UOL busca o estado de saúde dos outros dois feridos.

Suspeita é de que carreta tenha invadido a contramão, arrastando a van até a margem da rodovia. A informação é da Polícia Civil de Minas Gerais, que fez a perícia no local.

Van saiu do Triângulo Mineiro e seguia para o Ceará. O caminhão, por sua vez, vinha vazio da região Nordeste do Brasil, e tinha como destino o Rio Grande do Sul.

Maioria das vítimas ficou presa às ferragens. A rodovia ficou fechada por seis horas para o resgate e foi liberada às 3h10, segundo a Polícia Rodoviária Federal.

Polícia Civil trabalha na identificação dos corpos. Ao UOL, o órgão informou que enviou 21 profissionais da polícia científica para o local do acidente. Os corpos não foram carbonizados, o que deve facilitar a identificação e a liberação das vítimas para procedimentos funerários.