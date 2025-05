Acidente rodoviário deixa 21 mortos no centro de México

Ao menos 21 pessoas morreram e muitas outras ficaram feridas nesta quarta-feira (14) devido a um violento acidente rodoviário envolvendo um trailer e um ônibus de passageiros no estado de Puebla, no centro do México, informaram autoridades.

O acidente, que também afetou uma caminhonete, ocorreu pela manhã em uma rodovia de mão dupla que liga esse estado ao de Oaxaca (sul).

"No acidente estiveram envolvidos três veículos, com um saldo preliminar de 18 mortos no local e mais três que perderam suas vidas no hospital", disse a jornalistas o secretário de Governo (Interior) de Puebla, Samuel Aguilar.

O funcionário não detalhou o número de feridos, mas indicou que estavam sendo atendidos em hospitais da região.

Os acidentes rodoviários no México se multiplicaram nos últimos anos. As causas principais são o mau estado dos veículos, a imprudência e o cansaço dos condutores.

Em 23 de março, 12 pessoas morreram e outras quatro ficaram feridas quando um veículo com 16 passageiros caiu em um barranco no estado de Nuevo León (norte).

Além disso, em um dos incidentes mais trágicos ocorridos este ano, o choque entre um caminhão de carga e um ônibus causou a morte de 38 pessoas no estado de Campeche (sudeste) em 8 de fevereiro.

