Acidente entre van e caminhão deixa nove mortos em MG, incluindo criança

Do UOL, em São Paulo

Nove pessoas morreram após uma van e um caminhão baterem de frente na BR-251, em Minas Gerais.

O que aconteceu

Todos os mortos estavam na van, sendo oito adultos e uma criança. Outros oito passageiros da van sobreviveram, assim como os dois ocupantes da carreta, socorridos "conscientes e orientados" pelo Corpo de Bombeiros. A batida foi na região do Barrocão, na cidade de Grão Mogol, às 21h31.

Os 10 sobreviventes foram encaminhados para hospitais da região. Eles deram entrada em unidades de saúde de Montes Claros e Francisco Sá. O UOL acionou os municípios para informações sobre o estado de saúde dos feridos que estavam na van.

Van saiu do Triângulo Mineiro e seguia para o Ceará. O caminhão, por sua vez, vinha vazio da região nordeste do Brasil, e tinha como destino o Rio Grande do Sul.

Maioria das vítimas ficou presa às ferragens. A rodovia ficou fechada por seis horas para trabalho de resgate, mas já foi liberada, informaram os bombeiros.

Causa do acidente ainda não foi informada. A Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Civil foram acionadas para perícias no local.