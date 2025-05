99 diz que retomou serviços de moto em São Paulo após decisão da Justiça

SÃO PAULO (Reuters) - A 99 informou que voltou a operar nesta quarta-feira seu serviço de transporte de passageiros por motocicletas na cidade de São Paulo, inclusive no centro expandido, após decisão da Justiça derrubar a suspensão do serviço determinada no início do ano.

Segundo a 99, o serviço de transporte privado de passageiros em motocicletas será oferecido em todas as ruas e avenidas da cidade, ampliando o raio de ação da plataforma, que operou apenas fora do centro expandido até janeiro.

A empresa, controlada pelo grupo chinês DiDi Global, tem travado uma longa batalha judicial com a prefeitura da cidade, comandada por Ricardo Nunes (MDB), que alega preocupação com a segurança dos passageiros.

(Reportagem de Patricia Vilas Boas)