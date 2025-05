Zelensky diz que só negociará sobre guerra diretamente com Putin

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, só participará de conversações sobre a Ucrânia nesta semana se o presidente russo, Vladimir Putin, também estiver presente, disse um assessor do líder ucraniano nesta terça-feira, desafiando o Kremlin a mostrar que é genuíno na busca pela paz.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ofereceu-se para participar da reunião proposta na quinta-feira em Istambul, que se tornou o foco de suas tentativas de acabar com o conflito mais mortal na Europa desde a Segunda Guerra Mundial.

Tanto a Rússia quanto a Ucrânia tentaram mostrar que estão trabalhando para a paz depois que Trump priorizou o fim da guerra, mas ainda não chegaram a um acordo sobre um caminho claro.

Putin propôs no domingo conversas diretas com a Ucrânia, depois de ignorar uma proposta ucraniana de cessar-fogo incondicional de 30 dias. Trump então disse publicamente a Zelensky para aceitar.

O líder ucraniano declarou então que estaria esperando por Putin em Istambul na quinta-feira, embora o chefe do Kremlin nunca tenha deixado claro que pretendia viajar pessoalmente.

"O presidente Zelensky não se reunirá com nenhum outro representante russo em Istambul, exceto Putin", disse à Reuters o assessor presidencial ucraniano Mykhailo Podolyak.

Seu chefe de gabinete, Andriy Yermak, afirmou que a viagem de Zelensky à Turquia mostra que Kiev está pronta para conversações, mas repetiu a posição da Ucrânia de que qualquer negociação deve ocorrer após um cessar-fogo.

"Nossa posição é baseada em princípios e muito forte", disse Yermak em uma conferência em Copenhague.

Moscou não informou se Putin viajará para a Turquia.

"O lado russo continua a se preparar para as negociações", declarou o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, aos repórteres quando perguntado sobre as conversações e a exigência de Zelenskiy de que Putin compareça. "Não vamos comentar mais nada ainda."

Putin lançou uma invasão em grande escala da Ucrânia em fevereiro de 2022, desencadeando uma guerra que matou centenas de milhares de soldados de ambos os lados.

Trump pede que as duas nações acabem com a guerra, ameaçando se afastar dos esforços para intermediar um acordo de paz, a menos que haja sinais claros de progresso em breve.

Os líderes da China e do Brasil, membros com a Rússia do grupo Brics de grandes economias emergentes, disseram em uma declaração conjunta que esperam que o diálogo direto possa começar o mais rápido possível e saudaram a proposta de Putin de abrir negociações.