VP da Visa sobre patrocínios: 'Sucesso da comunicação vem da consistência'

Para uma marca ter sucesso na comunicação, ela precisa de consistência. E, segundo Carla Mita, vice-presidente de marketing da Visa, a marca pode alcançar isso por meio dos patrocínios de eventos esportivos, por exemplo.

Esse é um dos assuntos em debate no episódio #212 do programa Mídia e Marketing, que foi ao ar ontem (12) - veja o programa abaixo, na íntegra.

A conversa aborda a evolução do posicionamento da Visa, que nasceu como uma empresa de cartões e hoje se define como uma companhia de tecnologia. Carla também discute as estratégias de marketing da marca, como a personalização da experiência do cliente, a criação de momentos memoráveis por meio de patrocínios esportivos e a adaptação da comunicação para alcançar novas gerações.

Temos muitos patrocínios globais, como Olimpíadas, Copa do Mundo e NFL. Tudo isso faz parte da experiência. Aqui, falamos, principalmente, de acesso, do poder da conexão, de criar memórias. Na última promoção para o Super Bowl, por exemplo, tivemos um milhão de cadastros em um final de semana.

Carla Mita, VP da Visa

Confira outros destaques da entrevista:

Hoje, na verdade, a gente é uma empresa de tecnologia. Estamos presentes em mais de 200 países e temos cerca de 85 mil transações processadas por segundo.

a partir de 2:20

A construção de experiências faz parte do grupo de serviços que construímos para o cliente final. A escolha da Visa traz embarcado no que a marca oferece para o cliente, tudo que a gente consegue propiciar para o nosso cliente, com experiências que são totalmente únicas.

a partir de 7:46

Ter um olhar diferente, diverso, é extremamente importante nos dias de hoje. Para mim, o segredo do sucesso da comunicação é a consistência. Preciso criar essa consistência de conversa, proximidade, em um formato que faça sentido para quem tá assistindo cada uma das plataformas.

a partir de 27:24

Assista ao programa:

