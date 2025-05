Votorantim Cimentos tem prejuízo de R$325 mi no 1º tri

SÃO PAULO (Reuters) - A Votorantim Cimentos teve prejuízo líquido de R$325 milhões no primeiro trimestre, revertendo resultado levemente positivo obtido um ano antes, impactada em parte por queda no resultado operacional e efeitos cambiais.

A companhia afirmou em comunicado à imprensa que o resultado operacional medido pelo lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) ajustado de janeiro ao final de março somou R$598 milhões, queda de 14% sobre o mesmo período de 2024.

O desempenho foi "decorrente de impactos climáticos na América do Norte e cronograma de manutenções nas fábricas", afirmou a empresa no comunicado.

Por região, a companhia teve alta de 5% na receita líquida do Brasil, para R$3,1 bilhões, e queda de 17% no Ebitda ajustado, para R$427 milhões, o que atribuiu a um "cronograma de manutenção de fábricas" e uma base de comparação mais forte com o primeiro trimestre do ano passado que havia recebido impulso de evento não recorrente.

O resultado da Votorantim Cimentos veio alguns dias depois que a principal rival da empresa no Brasil, a CSN, publicou balanço de primeiro trimestre, citando queda de 13% no Ebitda ajustado sobre um ano antes, para R$241 milhões, e leve alta na receita, a R$1,1 bilhão.

No trimestre passado, a Votorantim Cimentos iniciou investimento em fábricas de Málaga e Alconera, na Espanha, para modernização de fornos para recebimento de combustível alternativo, e no Brasil a empresa investiu em projetos de expansão de capacidade nas fábricas de Salto de Pirapora (SP) e Edealina (GO), que têm previsão de início da operação no segundo semestre de 2025 e primeiro trimestre de 2026, respectivamente.

O investimento total da companhia no período somou R$548 milhões, crescimento de 35% sobre o mesmo período do ano passado.

A Votorantim Cimentos encerrou março com alavancagem de 1,95 vez, praticamente estável sobre um ano antes e considerando apenas as operações continuadas. O caixa ao final do trimestre somava R$4,1 bilhões.

(Por Alberto Alerigi Jr.)