CPI das Bets: Relatora justifica foto com Virginia: 'Não seria indelicada'

A senadora Soraya Thronicke (Podemos-MS), relatora na CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) das Bets, que investiga os jogos de azar, explicou durante o UOL News, do Canal UOL, o motivo pelo qual tirou foto com a influenciadora Virginia Fonseca, que prestou depoimento nesta terça-feira (13).

Foi ao final [da sessão da comissão]. Ela me pediu para tirar uma foto. E eu não seria indelicada [em recusar o pedido]. Soraya Thronicke, senadora

A CPI das Bets ouviu na manhã de hoje a influenciadora e apresentadora do SBT Virginia Fonseca. A mulher de Zé Felipe, filho do cantor Leonardo, entrou na mira dos parlamentares por ser uma das principais personalidades que fazem campanhas publicitárias para jogos de azar e apostas online nas redes sociais.

A presença da influenciadora rendeu fotos com parlamentares, servidores e técnicos do Senado nos corredores do Congresso e até mesmo no plenário. Ao fim da sessão, Soraya também fez a imagem com a empresária, que postou em seu perfil no Instagram com mais de 53 milhões de seguidores. A foto rendeu críticas.

Ao Canal UOL, a senadora também falou sobre o comportamento e a vestimenta da influenciadora.

Eu não sabia sequer quem era Virginia Fonseca. De verdade. Eu não conheço certos ramos do marketing e de influenciadores. Pelo pouco que eu a vi, nunca tinha a visto com aquela vestimenta. E levei um susto. Mas eu não vou julgá-la, porque seria um julgamento subjetivo. Soraya Thronicke, senadora

Por que Virginia foi convocada?

Segundo a convocação da CPI no Senado, aprovada em novembro do ano passado, Virgínia foi convocada como testemunha porque "esteve envolvida em campanhas de marketing para casas de apostas".

A senadora Soraya Thronicke, autora do pedido para convocação de Virginia, destacou que, a partir da oitiva da influenciadora, seria possível investigar os conflitos éticos nas propagandas das casas de apostas, além de se discutir a necessidade de novas regulamentações no ramo. A influencer foi ouvida pelos parlamentares como testemunha.

Josias: Fala de Barroso nos EUA sobre golpe não ajuda na imagem da Corte

No UOL News, Josias também avaliou a declaração do ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Luís Roberto Barroso, que declarou que os EUA tiveram "papel decisivo" para evitar o golpe no Brasil, como inadequada e algo que não ajuda na imagem da Corte.

É muito inadequado que o presidente do Supremo, num encontro realizado nos Estados Unidos, diga abertamente que o país anfitrião contribuiu para deter o golpe de estado no Brasil. Josias de Souza, colunista do UOL

Durante evento realizado em Nova York (EUA), Barroso afirmou que os militares brasileiros não gostam de "se indispor" com os Estados Unidos, o que teria evitado o golpe. A análise foi feita pelo ministro ao relatar que pediu aos americanos, quando foi presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), declarações de apoio à democracia brasileira.

Ele acaba estimulando um tipo de pregação de que o Bolsonaro vem utilizando, de que houve inclusive dinheiro da Usaid [Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional], com interferência externa, de que ele foi golpeado com mão forte pelo TSE. Não é uma declaração que ajuda na imagem do Supremo. Josias de Souza, colunista do UOL

