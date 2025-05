Com bets, Virginia põe prestígio a serviço da desgraça alheia, diz Josias

Ao fazer publicidade para empresas de jogos de azar, a influenciadora Virginia Fonseca, com 53,4 milhões de seguidores apenas no Instagram, coloca o seu prestígio a serviço da "desgraça alheia", avaliou o colunista Josias de Souza no UOL News, do Canal UOL.

E está aí uma influenciadora que utiliza o seu prestígio junto aos seus milhares de seguidores para propagandear algo que não merece ser propagandeado.

E as pessoas evidentemente não são inocentes, sabem que o lucro das empresas que estão remunerando a sua influência vem da desgraça de quem está apostando. É sobre isso que nós estamos falando: a exploração da desgraça alheia é a colocação do prestígio a serviço da desgraça alheia. Josias de Souza, colunista do UOL

A CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) das Bets ouviu na manhã de hoje a influenciadora e apresentadora do SBT Virginia Fonseca. A mulher de Zé Felipe, filho do cantor Leonardo, entrou na mira dos parlamentares por ser uma das principais personalidades que fazem campanhas publicitárias para jogos de azar e apostas online nas redes sociais.

É bom que a CPI esteja expondo isso. Não sei onde vai chegar, não sei se vai produzir resultados positivos, mas o Brasil precisa conhecer este fenômeno deletério que não é só nosso —está presente em outras praças em outros países—, mas aqui é um fenômeno recente.

E o mesmo Congresso que está agora investigando também contribuiu para que o flagelo se instalasse na vida nacional. Josias de Souza, colunista do UOL

Por que Virginia foi convocada?

Segundo a convocação da CPI no Senado, aprovada em novembro do ano passado, Virgínia foi convocada como testemunha porque "esteve envolvida em campanhas de marketing para casas de apostas".

A senadora Soraya Tronicke (Podemos-MS), autora do pedido para convocação de Virginia, destacou que, a partir da oitiva da influenciadora, será possível investigar os conflitos éticos nas propagandas das casas de apostas, além de se discutir a necessidade de novas regulamentações no ramo.

Ela foi ouvida pelos parlamentares como testemunha.

